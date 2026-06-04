Piden seis años de cárcel para un acusado de provocar siete incendios en el Jerte

La Fiscalía Provincial de Cáceres solicita seis años de prisión para un hombre acusado de provocar siete incendios forestales en apenas una hora y cuarenta minutos en el término municipal de Casas del Castañar, en el Valle del Jerte, algunos de ellos en espacios protegidos integrados en la Red Natura 2000 y próximos a zonas habitadas.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, recogido por EFE, los hechos se remontan al 24 de mayo de 2025, cuando el procesado habría iniciado distintos focos de fuego en la zona de la Sierra de San Bernabé, en el paraje conocido como Escondelobos, presuntamente con un mechero y “con la intención de causar un perjuicio patrimonial”.

La acusación sostiene que el encausado fue “prendiendo fuego de forma sucesiva a acumulaciones de hojarasca, erizos de castaño, helechos secos y otro material vegetal de fácil combustión” situado en “taludes, linderos y zonas de fuerte pendiente”, circunstancias que habrían favorecido la propagación de las llamas.

De acuerdo con la Fiscalía, entre las 13.15 y las 14.55 horas de la fecha de autos se registraron siete incendios diferenciados. Algunos de ellos se produjeron con “escasa distancia temporal y física entre sí”, hasta el punto de que varios focos fueron “iniciados de forma prácticamente simultánea”.

El incendio de mayores dimensiones afectó a una superficie aproximada de 12.664 metros cuadrados, de los que alrededor de 11.500 metros cuadrados se localizan dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de Gredos y Valle del Jerte, incluida en la Red Natura 2000.

Los daños alcanzaron a vegetación de matorral y herbácea, así como a distintos ejemplares de castaños. Entre los elementos afectados figura un castaño centenario de gran porte incluido en la conocida Ruta de los Castaños, cuyo tronco resultó parcialmente quemado y que, según recoge la acusación, podría haber sufrido daños de carácter irreversible.

Asimismo, los incendios afectaron a un total de 14 parcelas, en su mayoría de titularidad privada, además de terrenos municipales. Algunas de ellas estaban destinadas al aprovechamiento agrícola y forestal del castaño, mientras que otras correspondían a zonas de monte sin explotación productiva.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de incendio forestal, agravado por la afección a espacios naturales protegidos, por el “elevado riesgo de propagación derivado de las características del terreno y por la proximidad de algunas zonas afectadas a núcleos habitados”.

Para extinguir los distintos fuegos fue necesaria la intervención del Plan INFOEX, que movilizó medios terrestres y aéreos, incluido un helicóptero, además de la colaboración de varios vecinos.

El coste de las labores de extinción ascendió a 1.059,47 euros, cantidad que reclama la Junta de Extremadura. El acusado permaneció en prisión provisional entre el 25 de mayo y el 1 de octubre de 2025 y será juzgado el 16 de junio por la Audiencia Provincial de Cáceres.