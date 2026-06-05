Guardiola anuncia en Medellín la creación del Instituto del Mestizaje Extremestiza

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este jueves en Medellín (Badajoz) la puesta en marcha del Instituto del Mestizaje Extremestiza, una iniciativa con la que el Ejecutivo regional pretende convertir a la comunidad en referencia internacional en el estudio y difusión del mestizaje y en puente entre América y Europa.

Guardiola ha realizado este anuncio durante el acto institucional ‘Extremadura, corazón del mestizaje’, celebrado la localidad natal de Hernán Cortés y enmarcado en la estrategia ‘Extremestiza’, con la asistencia del compositor Nacho Cano, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, y el alcalde de Medellín, Rafael Mateos.

La presidenta extremeña ha defendido que “la historia tiene que estar fuera del debate ideológico” y no puede convertirse en “un ajuste de cuentas”, ya que cada época, ha señalado, tiene “sus grandezas y sus contradicciones”.

En este sentido, ha reivindicado la figura de Hernán Cortés, sobre quien, según ha afirmado, se han vertido “falsedades”, y ha sostenido que “ni América ni México serían hoy lo que son sin su huella y su legado”.

Guardiola ha señalado que de aquel “viaje de ida y vuelta” entre España y América nació una cultura mestiza “que no pertenece a una orilla ni a la otra”, por lo que ha defendido la necesidad de proteger e impulsar ese legado compartido.

La nueva entidad, según ha avanzado, tendrá como objetivo promover intercambios académicos, reforzar la proyección internacional de Extremadura y abrir nuevas oportunidades de crecimiento con Iberoamérica.

“Extremadura quiere ser el puente entre América y Europa, construido desde el respeto y la cercanía”, ha afirmado Guardiola, quien ha añadido que, “en tiempos de batallitas y polarización”, la región propone “una identidad abierta”.

Durante el acto, el alcalde de Medellín, Rafael Mateos, ha destacado que el municipio “no es solo una localidad extremeña”, sino “un símbolo” y “el punto de partida de un patrimonio compartido por millones de personas”.

Mateos ha defendido que la historia “no pertenece ni a España ni a América, sino a ambos pueblos”, y ha señalado que las grandes figuras históricas deben ser estudiadas “en toda su complejidad, sin prejuicios”.

El compositor Nacho Cano ha defendido también la figura de Hernán Cortés y ha asegurado que “México existe porque está Cortés”, al tiempo que ha criticado la narrativa que, a su juicio, ha demonizado su figura tras la independencia mexicana.

Cano ha aprovechado además su intervención para reclamar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que pida perdón a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el trato recibido durante su reciente visita a México.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, ha subrayado que desde Extremadura partieron hombres y mujeres que cruzaron el Atlántico “con el afán de ampliar los horizontes de su tiempo”, entre ellos Hernán Cortés, Vasco Núñez de Balboa, Francisco Pizarro o Inés Suárez.

Naharro ha afirmado que el mestizaje es “una riqueza extraordinaria” y “la prueba de que las culturas pueden encontrarse y construir algo nuevo y grande”.

El acto se ha celebrado bajo el lema ‘Extremadura, corazón del mestizaje’ y forma parte de la estrategia regional ‘Extremestiza’, con la que la Junta busca reforzar los vínculos culturales, educativos, históricos, económicos y humanos entre Extremadura e Iberoamérica.