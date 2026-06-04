Centenar personas apoyan en Mérida a Juan Carlos Nieto, el funcionario SEPE expedientado por atender a ciudadanos sin cita

Más de un centenar de personas se han concentrado en Mérida en apoyo de Juan Carlos Nieto, un funcionario al que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha abierto un expediente disciplinario por atender a ciudadanos sin cita previa, por "hacer el trabajo por el que me pagan", según ha declarado.

Numerosos ciudadanos se han concentrado este miércoles a las puertas de la oficina del SEPE en la capital extremeña, donde también se han recogido firmas en apoyo de este trabajador, se han portado pancartas en las que se podía leer "Vergüenza del SEPE, castigar al funcionario ejemplar" y oído cánticos como "Juan Carlos, amigo, el pueblo está contigo".

Con más de quince años de experiencia en esta oficina, este funcionario, de 56 años, se ha dirigido a los participantes en la concentración, "en mi media hora legal de almuerzo", para expresarles su agradecimiento, así como a quienes han querido hacerlo pero no han podido por sus obligaciones laborales.

Lo que ha hecho "no es caridad, es simplemente hacer mi trabajo por el que me pagan y por el que todos vosotros pagáis vuestros impuestos", ha manifestado a los participantes en este acto de protesta convocado por el Campamento Dignidad y el sindicato 25 de Marzo.

Ha considerado una "auténtica vergüenza" el "lío" en el que le han metido por atender a los ciudadanos que acuden sin cita previa, algo que hace una vez que ha asistido a los que sí contaban con ella, según ha aclarado.

A modo de ejemplo, en declaraciones a los medios, ha señalado que a primera hora de la mañana la oficina estaba vacía y pretenden "que a quien entre con cualquier problema, yo desde mi mesa con los brazos cruzados les diga que no tienen cita, que no le puedo atender".

En su defensa, ha alegado además un problema de brecha digital que dificulta el acceso a la administración de las personas de edad avanzada o más vulnerables.

Según ha precisado, el SEPE le ha abierto un expediente disciplinario por falta grave "por atender a la gente sin cita previa" y dar certificados de prestaciones a ciudadanos vulnerables que los necesitan para acudir a organizaciones sociales.

También le acusan de una falta leve porque presuntamente no pide la documentación necesaria cuando lo que hace, ha asegurado, es aplicar la ley del procedimiento administrativo común, "que dice que el ciudadano no tiene que volver a mostrar una documentación que obra o bien en poder de la administración, o esta lo puede sacar con sus bases de datos, como en nuestro caso".

Ha denunciado que el sistema de cita previa instaurada en el SEPE ha llevado a situaciones de "colapso", agravado por la instauración del distrito único, que está provocando que ciudadanos puedan ser citados en oficinas a muchos kilómetros de distancia de sus municipios de residencia.

En este sentido, ha aseverado que la cita previa es un medio muy eficaz para evitar esperas, "pero nunca puede ser un fin que impida el acceso a todos los ciudadanos, en este caso desempleados, a solicitar o buscar su prestación".

"A ver si esto sirve como la primera pica para que de una vez por todas se acabe la obligatoriedad de la cita previa", ha apuntado Nieto, que ha recordado que el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley en este sentido.

Respecto al expediente ha indicado que, en caso de confirmarse, se puede enfrentar a sanciones de hasta seis meses de empleo y sueldo o traslado forzoso sin indemnización.

Por su parte, el portavoz del sindicato 25 de Mayo, Daniel Hierro, ha manifestado que "maltrato institucional" de la cita previa ha provocado que el "pequeño gesto" de Juan Carlos Nieto esté dando lugar a un "gran movimiento", y ha pedido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que intervenga en el procedimiento para "no aplicar la norma al pie de la letra porque hay contextualizarla".