Los agricultores y productores de Tabaco en Extremadura, del que dependen 20.000 familias, se posicionan contra la Ley del Tabaco

Este martes el Consejo de Ministros informaba sobre el texto del anteproyecto de ley del tabaco, en donde se recoge que no se podrá fumar ni en terrazas de hostelería ni en espacios abiertos como playas y piscinas. Así como quedará prohibido el uso de vapers por ley en espacios al aire libre donde se imponga una mínima convivencia entre ciudadanos.

Al respecto y en reacciones:

La Mesa del Tabaco se ha mostrado crítica con la propuesta y ha lamentado la prohibición general de fumar en las terrazas, una "excepción en Europa", que solo ha sido adoptada por Suecia y que por ejemplo, indican, rechazó Francia en mayo de 2025.

Desde Organizaciones Agrarias como Asaja Extremadura, se tachaba de "un ataque en toda regla" a los agricultores extremeños productores de tabaco. Recordar que Extremadura, Campo Arañuelo y Vera, produce más del 95% del tabaco en rama del País, y de él dependen más de 20.000 familias.

En este mismo tenor, la organización interprofesional del tabaco de España (Oitab) ha criticado que el Gobierno no haya consultado "suficientemente" al sector ni se hayan valorado "adecuadamente" las consecuencias del anteproyecto de la ley. Se está a favor del objetivo final, pero no del camino a seguir, por lo que se pide diálogo con el sector y atención a los agricultores de un cultivo que aporta 3.755 millones de euros al PIB nacional, que genera 61.500 empleos y que supone una recaudación a las arcas públicas de 10.100 millones de euros, algo que se puede ver afectado con un recorte a la producción.