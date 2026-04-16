Una menor recibe el impacto de un proyectil en una pierna mientras se encontraba en el patio de su colegio en Badajoz

Una menor recibía ayer miércoles el impacto de un proyectil en una pierna mientras se encontraba en el patio de su colegio, el San José de Calasanz de Badajoz, hechos que ahora se investiga.

Según se ha explicado la Policía Nacional el hecho se ha producido cuando la menor se encontraba en el patio del colegio en actividades del propio centro educativo.

Por el momento se desconoce el origen del presunto proyectil, según ha expresado la Policía Nacional, que investiga en la actualidad los hechos para su total esclarecimiento. Según informa el SES, la niña se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Badajoz, donde ha sido atendida y su pronóstico es favorable.