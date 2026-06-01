La época de peligro alto de incendios forestales se inicia este lunes, 1 de junio, en Extremadura

El dispositivo del Plan Infoex movilizará a partir de este lunes 1 de junio, cuando comienza la época de peligro alto de incendios forestales en la región, a más de 1.200 efectivos, 13 medios aéreos y 219 vehículos de extinción.

Los datos se daban a conocer durante el comité de dirección del Plan Infoex que ha presidido el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista.

El despliegue incluye más de 1.200 profesionales, entre bomberos forestales y agentes del Medio Natural, y 13 medios aéreos que incluye 4 aviones anfibios, tras sumar dos nuevos aparatos, con capacidad para descargar hasta 2.500 litros de agua, en los últimos dos años, según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

El Plan Infoex dispone también de ocho helicópteros ligeros de extinción y transporte de bomberos forestales, capaces de almacenar 1.000 litros de líquido, y un noveno helicóptero destinado a la vigilancia y coordinación. Este último tiene su base en Malpartida de Cáceres, y el resto están en Serradilla, Guadalupe, Hoyos, Valencia de Alcántara, Jarandilla de la Vera, Herrera del Duque, Manchita y Calera de León.

219 VEHÍCULOS DE EXTINCIÓN

El despliegue para la época de peligro alto, que se extiende hasta el 15 de octubre, incluye 219 vehículos de extinción, de los que 41 se han incorporado a la flota en el último año. Esto, destaca la Junta, hace que Extremadura "sea una de las comunidades con mayor parque de maquinaria pesada específica para luchar contra los incendios".

Bautista también ha informado de la incorporación de seis nuevos coordinadores de zona, de tal manera que se completan los turnos de tres coordinadores en todas las zonas de Extremadura.

El gobierno autonómico también ha reforzado la plantilla del Plan Infoex, que desde el pasado enero cuenta por primera vez con el mismo personal para prevención que para extinción. Este hito ha sido posible tras la creación de 138 plazas de bomberos forestales para todo el año, en lugar de los seis meses (de junio a noviembre) para los que se les venía contratando desde 2016.

ÉPOCA

Una época que podrá prorrogarse si, debido a las condiciones meteorológicas, el riesgo de inicio y de propagación de incendios es tal que se estime necesario mantener el despliegue máximo de los medios adscritos al Plan Infoex.

Así se recoge en la orden de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias publicada esta semana por el Diario Oficial de Extremadura (DOE), y que también establece la regulación de usos y actividades durante este periodo y se desarrollan las medidas generales y las de autoprotección.

De esta forma, durante la época de peligro alto de incendios forestales está prohibido encender fuego en todo tipo de espacios abiertos, así como en las áreas de descanso de la red de carreteras y en zonas recreativas y de acampada, incluidas las zonas habilitadas para ello, y el uso de material pirotécnico durante los días de riesgo muy alto o extremo de incendios.

Asimismo, se prohíbe arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio, y se suspende de forma temporal de todas las autorizaciones concedidas de quema de rastrojos, de pastos permanentes, de restos de poda y de restos selvícolas.

También se prohíbe la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas, salvo que se haya autorizado expresamente su uso o resulten necesarias para la extinción de incendios.

En suelo rústico y en espacios abiertos de núcleos urbanos sitos en Zona de Influencia Forestal, estará prohibido el uso del fuego fuera de los supuestos autorizados, así como arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de originar un incendio forestal.

Las quemas de vegetación en pie; quema de rastrojos, excepto las autorizadas por concurrencia de motivos fitosanitarios; piconeras; quemas de restos de vegetales generados en el entorno agrario, a excepción de las realizadas en pequeñas y micro explotaciones en regadío.

El uso de zonas fijas para barbacoas y hogueras, en áreas recreativas y de acampada, debiendo los titulares de las mismas señalizar tal prohibición o proceder a su precinto o inhabilitación.

Finalmente, cabe destacar que en espacios abiertos en suelo rústico y en la franja de 30 metros de suelo urbano adyacente a este, se prohíben hogueras o barbacoas para la celebración de eventos o preparación de alimentos, con la excepción de los equipos de gas.