SUCESOS

Un hombre muere en un incendio de pastos en Almendralejo

El incendio se ha proclamado en torno a las 12,30 horas. Las causas del suceso están siendo investigadas, aunque la principal hipótesis es que habría sido un accidente.

Redacción

Extremadura |

Un hombre muere en un incendio de pastos en Almendralejo
Un hombre muere en un incendio de pastos en Almendralejo | EP

Un hombre, de unos 80 años, ha muerto este sábado en un incendio de pastos que se ha declarado en una finca situada en Almendralejo, según han informado fuentes de los Bomberos de la Diputación de Badajoz y de la Policía Nacional.

El incidente se ha producido en un terreno en el barrio de 'La Farola', cerca de las vías del tren, según informan diversos medios regionales, que han adelantado la noticia.

El incendio se ha proclamado en torno a las 12,30 horas. Las causas del suceso están siendo investigadas, aunque la principal hipótesis es que habría sido un accidente.

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