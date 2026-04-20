El empresariado recibe con optimismo el acuerdo de gobierno en Extremadura

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha acogido con optimismo y esperanza la noticia del acuerdo de gobierno entre Partido Popular y Vox, que puede proporcionar estabilidad a la región durante los próximos cuatro años.

Javier Peinado, secretario general de la CREEX, ha valorado positivamente este pacto, destacando que "lo más importante es que tengamos ya un gobierno que dé estabilidad a esta Comunidad Autónoma y que genere certidumbre, porque eso es lo más importante de cara al mundo empresarial, de cara a captar inversiones productivas".

Peinado ha precisado que la CREEX no analizará detalladamente el acuerdo en este momento, dado su carácter generalista y que estamos al inicio de la legislatura. "Queremos hacerlo con sosiego y dándole participación a toda la Confederación Regional Empresarial Extremeña, sectores y territorios, para que puedan opinar y valorar por qué línea puede ir la acción de ese nuevo gobierno", ha explicado.

El secretario general de la CREEX ha reiterado el apoyo leal, legítimo e institucional de la patronal extremeña al nuevo Ejecutivo que presidirá María Guardiola. "Obviamente va a contar con nuestro apoyo en todos los ámbitos como siempre se ha requerido y sea necesario", ha afirmado.

Asimismo, Peinado ha subrayado la importancia de que "el ámbito del diálogo social siga siendo un valor añadido para toda la acción del nuevo gobierno", en defensa de los intereses del tejido productivo extremeño.