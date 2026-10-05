Salta Conmigo vuelve a Madrid con una experiencia que va más allá del espectáculo

¿Y si un espectáculo empezara mucho antes de que se apagaran las luces del teatro? ¿Y si tampoco terminara cuando sonara el último acorde?

Esa es la propuesta con la que Salta Conmigo regresa a Madrid 2026. Después de pasar por Sevilla, Valencia y Barcelona, donde ha reunido ya a más de 25.000 espectadores, a partir del próximo 6 de noviembre, el espectáculo vuelve a la ciudad donde nació para iniciar una nueva etapa en ESPACIO OCIO MADRING-Valdebebas.

Salta Conmigo da un paso más para convertir el espectáculo en una experiencia completa de ocio, en la que la función es el corazón de una propuesta que comienza desde la llegada al recinto y continúa después de caer el telón.

Música, karaoke, gastronomía, humor, participación y diferentes espacios de ocio se integran en un mismo plan diseñado para cantar, bailar, recordar y compartir.

Porque en Salta Conmigo el público no viene únicamente a sentarse en una butaca. Viene a formar parte de la historia.

40 años de música española para cantar, bailar y recordar

En el centro de la experiencia está la música que ha acompañado a varias generaciones de españoles durante las últimas cuatro décadas.

La historia comienza en un peculiar karaoke en el que sucede algo inesperado: los grandes temazos de nuestra vida están desapareciendo.

A partir de ahí, un elenco de 15 artistas da vida a esta historia, encabezada por Sofía (Rocío Villar), Elena (Teresa Pejenaute) y Bruno (Héctor Vázquez), el músico del grupo, tres desconocidos que se encuentran en medio de esta situación, emprenden un viaje a través del tiempo para intentar recuperar esas canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva.

Salta Conmigo vuelve a Madrid | Experientia

El espectador no observa el viaje desde la distancia. Participa en él.

Canciones reconocibles, interpretación, humor, baile e interacción con el público se combinan en un formato que rompe la distancia tradicional entre escenario y platea y convierte cada función en una experiencia compartida.

Salta Conmigo recorre así 40 años de música española a través de algunas de las canciones que han acompañado nuestras vidas, desde los grandes éxitos de varias generaciones hasta aquellos temas que inevitablemente nos llevan a un momento, una persona o un recuerdo.

La experiencia empieza antes de que se levante el telón

La nueva etapa de Salta Conmigo incorpora al espectáculo todo lo que sucede alrededor de la función.

Se recomienda llegar al recinto con al menos 45 minutos de antelación para comenzar a vivir la experiencia en los diferentes espacios creados alrededor del show.

Entre ellos se encuentran un Make Up Store, donde el público podrá personalizar su look antes de entrar; un Hall of Fame dedicado al universo de Salta Conmigo; las barras de Salta Conmigo, con bebidas y propuestas de picoteo; y un karaoke en el que los asistentes podrán coger el micrófono y empezar a calentar motores antes de la función.

De esta forma, la experiencia comienza desde el momento en que el espectador llega al recinto.

Primero se llega. Después se disfruta. Luego se canta. Y finalmente se salta.

Y cuando termina el show, la noche continúa

El último número tampoco significa necesariamente el final de la experiencia.

Los viernes, sábados y festivos, una vez finalizada la función, el recinto permanecerá abierto hasta la 1:00 de la madrugada, con música y diferentes propuestas para quienes quieran prolongar la noche.

La idea es sencilla: llegar antes, vivir el espectáculo y quedarse después.

Un concepto que transforma Salta Conmigo en un plan de ocio completo y flexible, pensado para compartir con amigos, en pareja o en familia.

Un nuevo espacio para una nueva etapa

Esta nueva temporada tendrá como escenario ESPACIO OCIO MADRING-Valdebebas, uno de los nuevos polos de ocio de Madrid, donde Salta Conmigo contará con un espacio concebido específicamente para desarrollar esta experiencia.

El recinto dispone de diferentes opciones de acceso. En coche, se puede llegar a través de la M-11 y la M-40, con entrada por la Glorieta de Luis Blanco-Soler, y cuenta con parking gratuito en el propio recinto.

En transporte público, las líneas de autobús 171 y 174 conectan con la zona, mientras que las líneas de Cercanías C1 y C10 permiten llegar desde Chamartín hasta la estación de Valdebebas. También existe acceso mediante taxi, Uber y VTC, con punto de llegada en la Glorieta de Luis Blanco-Soler.

Una producción española con vocación de experiencia

Salta Conmigo es un proyecto original de Experientia, en colaboración con Yllana, compañía con 35 años de trayectoria, 42 espectáculos teatrales producidos, representados en más de 16.000 ocasiones en 48 países y vistos por cerca de 6 millones de espectadores.

El proyecto cuenta además con FLUGE como partner en medios audiovisuales.

Con esta nueva etapa, Salta Conmigo regresa a Madrid con un objetivo claro: convertir una noche de música en una experiencia para recordar.

Porque hay canciones que escuchamos.

Hay canciones que cantamos.

Y hay canciones que, cuando empiezan a sonar, nos hacen saltar.