Alicia Borrachero, sobre su regreso al teatro con Javier Bardem: "Es una felicidad verlo como un niño con zapatos nuevos"

La actriz Alicia Borrachero regresa a Más de uno, diez años después de su última conversación en el programa, para compartir con Carlos Alsina un proyecto que representa mucho más que un estreno teatral. '¡Chéjov, Chéjov!' reúne a varios intérpretes vinculados a la escuela de Juan Carlos Corazza en un proceso creativo que comenzó meses antes de los ensayos y que, según explica la actriz, permite recuperar algo cada vez más difícil en la profesión: el tiempo para investigar y construir juntos.

En esta nueva aventura, Borrachero comparte escenario con Rafa Castejón, Manuela Velasco, Ben Temple y Javier Bardem, que debuta en el teatro con este montaje. La actriz habla de la relación que mantiene desde hace décadas con Corazza, de lo que aprende de los personajes de Chéjov y de la necesidad de abandonar las fórmulas conocidas para no caer en el piloto automático.

Juan Carlos Corazza, el maestro que cambió su manera de entender la interpretación

Borrachero recuerda con emoción la primera entrevista que mantuvo con Juan Carlos Corazza. Llegó a aquel encuentro después de estudiar Arte Dramático en Estados Unidos y con la sensación de contar con una formación sólida. Sin embargo, la conversación con el director argentino le dejó una sensación incómoda: descubrió que todavía tenía mucho que aprender.

Diez años después de aquella conversación en Más de uno, la actriz continúa vinculada a su maestro. La relación suma 36 años y atraviesa distintas etapas profesionales y personales. Borrachero reconoce que la curiosidad y la necesidad de aprender cada día constituyen el motor de su vocación: "La curiosidad, la necesidad de seguir aprendiendo, es el motor que mueve a que uno siga entusiasmado, ilusionado y aprendiendo con humildad día a día".

La intérprete también recuerda una enseñanza de su abuelo Antonio sobre los momentos difíciles. Según aquella reflexión, la felicidad y el aprendizaje llegan cuando el viento sopla de frente. Borrachero comparte esa idea y asegura que las dificultades le enseñan más que las alegrías, que en ocasiones también pueden alejar de la realidad.

Chéjov y la humanidad de unos personajes que no juzgan

El montaje reúne varias piezas cortas de Antón Chéjov, algunas de ellas poco conocidas. Aunque Borrachero trabaja desde hace años con textos del autor ruso en contextos pedagógicos, esta es su primera experiencia con sus obras breves sobre un escenario.

La actriz destaca la humanidad de unos personajes llenos de contradicciones, torpezas y dificultades. Para ella, una de las grandes aportaciones de Chéjov consiste precisamente en mostrar a las personas sin condenarlas ni salvarlas: "Son una fiesta para trabajar, porque luego tienen todos una humanidad que es la gran aportación de Chéjov".

Durante la entrevista, Borrachero también reivindica la influencia del dramaturgo en el teatro moderno y en la interpretación contemporánea. Su manera de profundizar en la psicología de los personajes y en sus aspectos más humanos abrió una vía distinta a la tradición interpretativa más enfática y declamatoria. Una transformación que, según explica, también recibió críticas y abucheos en sus comienzos.

Un proceso creativo que comenzó en agosto y que va más allá de los ensayos

Borrachero define '¡Chéjov, Chéjov!' como un sueño hecho realidad. El proyecto reúne a un grupo de actores y actrices que comparten una amistad, un cariño profundo y una pasión común por la investigación interpretativa que desarrollan junto a Corazza.

La actriz explica que el trabajo comenzó mucho antes de los ensayos reglados, que en una función suelen durar 45 días. En este caso, el grupo inició en agosto un taller de investigación sobre los textos y mantuvo el contacto con el material mediante reuniones y trabajo individual.

Para Borrachero, disponer de ese tiempo supone un lujo en el funcionamiento actual de la profesión. El teatro necesita un proceso artístico que permita probar, investigar y modificar las propuestas, algo que no siempre resulta posible por los ritmos de producción.

La elección de la Sala Zafra Teatro también forma parte del sentido del proyecto. El espacio permite que el público vea los mecanismos de la representación: los actores cambian de personaje delante de los espectadores con pequeños elementos de vestuario, como un sombrero o un abrigo. No se trata de ocultar el artificio, sino de celebrar el propio acto teatral.

La lección de Javier Bardem en su debut teatral

Uno de los momentos destacados de la conversación llega cuando Alsina pregunta a Borrachero por Javier Bardem, que se estrena en el teatro con esta propuesta. La actriz explica que el intérprete ya tuvo alguna experiencia escénica cuando era joven, pero que este proyecto representa la oportunidad de trabajar en un entorno que tiene un significado especial para él.

Borrachero se muestra admirada por la actitud de su compañero. Destaca su disposición a aprender, su curiosidad y sus ganas de experimentar en un terreno que no forma parte de su trayectoria más conocida. "Es una lección inmensa ver a un actor de su categoría, de su descomunal talento, estar como un niño con zapatos nuevos", afirma.

La actriz asegura que Bardem disfruta del proceso y se entrega al trabajo con entusiasmo. Para ella, observar esa actitud constituye una auténtica celebración: "Es una felicidad verlo".

El riesgo de salir del molde y evitar el piloto automático

La conversación también aborda una de las dificultades de la interpretación: cómo conseguir que el público reconozca la personalidad de un actor sin que todos sus personajes parezcan iguales.

Borrachero considera que al principio de una carrera puede resultar positivo que un intérprete encuentre un sello propio. El reto llega después, cuando debe utilizar sus recursos personales para construir personajes diferentes y, al mismo tiempo, apartarse de sí mismo.

La actriz explica que el instrumento de trabajo de un intérprete no es externo, sino que está formado por su voz, su cuerpo, sus experiencias y su inteligencia. Por eso, la interpretación exige confianza para dejar de controlar cada gesto y permitir que aparezca el personaje: "Cuanto menos estés tú, más va a parecer lo otro".

En '¡Chéjov, Chéjov!', ese riesgo también se construye desde el trabajo colectivo. Borrachero defiende la importancia de escuchar y observar a los compañeros, porque una frase pronunciada de una manera distinta puede cambiar por completo la respuesta del otro intérprete. Esa conexión obliga a permanecer despierto y evita que los actores recurran a soluciones automáticas.

La obra se estrena el próximo jueves en Madrid y permanece en cartel hasta febrero, aunque Borrachero confirma que las entradas se agotan rápidamente. La sala tiene un aforo reducido y las funciones se celebran de jueves a domingo.