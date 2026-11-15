Sergio Ramírez ocupa la silla 'L' de Vargas Llosa en la RAE y agradece la acogida: "Nunca he sido extranjero en España"

El escritor nicaragüense y ganador del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, ha ingresado como académico de número en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa. En el acto, Ramírez ha afirmado que nunca ha sido "extranjero en España" en un discurso que ha llamado 'Un novelista ecuménico' y con el que ha recordado su país natal, Nicaragua, y la dictadura en la que está sumergido el país, así como la figura del Premio Nobel Vargas Llosa.

El Pleno de la Real Academia Española eligió como académico a Sergio Ramírez en la sesión del jueves 21 de mayo de 2026. Su candidatura fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023.

España, un lugar de "asilo y asiento"

El autor ha centrado parte de su discurso en su "patria ganada", España, y a su "patria perdida", Nicaragua. Ramírez huyó en julio de 2021 de su país a causa del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país.

"Al volver la vista atrás, queda el camino azaroso. Cuesta arriba, cuesta abajo, subidas y caídas, vueltas y revueltas, destierros, una patria perdida, otra ganada, es la reflexión que hago sobre mi vida al entrar en esta casa de la lengua", ha dicho Ramírez. En ese sentido, ha defendido que cuando se le "cerraron" las puertas de su Nicaragua natal decidió "bien" que España sería su lugar de "asilo y asiento".

La carga de la L de Vargas Llosa

El otro pilar sobre el que ha basado su discurso de entrada ha sido sobre la figura de Vargas Llosa y la "pesada carga" que se le ha dado al ocupar su silla L. A su obra le ha dedicado la intervención.

"Vargas Llosa es un novelista ecuménico en todos los sentidos. El gran narrador que traspasó con su obra la frontera del siglo, para ser siempre actual, experimental, desafiante a los cánones, inventor de nuevas formas y renovador de la lengua, siempre empeñado en la gran aventura vital de la imaginación que es una forma de la libertad", ha asegurado.