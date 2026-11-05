Camela recuerda los prejuicios que sufrió durante años: "A algunos les daba reparo reconocer que nos escuchaban"

Camela lleva 33 años sobre los escenarios y ha conseguido reunir a un público de todas las edades. Sin embargo, no siempre estuvo bien visto reconocer que se escuchaba su música. Así lo ha recordado Dioni Martín durante su entrevista junto a Ángeles Muñoz en 'Por fin' de Onda Cero, donde ambos han presentado Titánicos, su nuevo disco, que sale a la venta este viernes 6 de noviembre.

"En algunos ámbitos sociales había gente que le daba como reparo reconocer que escuchaba a Camela", ha explicado Dioni a Jaime Cantizano. El cantante recuerda que durante años se asoció al grupo con determinados estereotipos: "Hace varias décadas parecía como que escuchar a Camela era de música chafa. Era de barrio. Lolailo".

Una situación que, según asegura, ha cambiado con el tiempo. "Gracias a Dios los tiempos han cambiado y la gente ha dado un paso adelante", ha celebrado.

Dioni ha recordado que mientras algunos seguidores presumían de escuchar sus canciones, otros preferían hacerlo sin que nadie se enterara. "Unos a lo mejor sí sacaban el pecho y se sentían orgullosos. Y otros, pues desde la sombra de la oscuridad lo disfrutaban".

Ángeles Muñoz, por su parte, ha explicado que el público de Camela siempre ha sido muy variado. Desde niños hasta abuelos, todos han encontrado algo en unas canciones que, después de más de tres décadas, siguen hablando principalmente de amor y desamor.

"El amor no tiene edad", ha resumido la cantante.

El regreso de Camela a las gasolineras

El dúo publica este viernes Titánicos, su vigésimo álbum, después de cuatro años sin lanzar un nuevo trabajo. Y lo hará recuperando una parte de sus comienzos: la venta de casetes en gasolineras.

Según han contado en 'Por fin', su compañía prepara una tirada limitada de unas 400 o 500 cintas que se distribuirán en determinados establecimientos. La iniciativa surgió después de una campaña publicitaria que realizaron durante el verano.

Dioni cree que los casetes pueden convertirse en un objeto muy buscado por sus seguidores. "Va a ser como algo fetiche de esos fans", ha comentado.

El nuevo disco incluye también una canción con una historia especialmente personal. Miguel Ángel Cabrera, antiguo compañero del grupo, compuso un tema dedicado a su hijo, fallecido en un accidente de tráfico.

Dioni ha explicado que Cabrera les pidió que, si algún día conseguía escribir una canción para su hijo, fueran ellos quienes la interpretaran. Ambos aceptaron y el tema ha terminado formando parte de Titánicos.