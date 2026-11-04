Menorca se prepara para una primavera llena de arte con el Opening Menorca 2027

Menorca es mucho más que playas de aguas cristalinas y paisajes mediterráneos. Su patrimonio, sus tradiciones y una escena artística cada vez más activa ofrecen nuevas razones para descubrir la isla en cualquier época del año. Y la primavera se presenta como uno de los mejores momentos para hacerlo.

Con esta idea, Menorca lleva a la World Travel Market de Londres su apuesta por el turismo cultural y artístico, con el Opening Menorca 2027 como uno de sus grandes protagonistas. La segunda edición de esta iniciativa se celebrará del 30 de marzo al 24 de abril de 2027, bajo el lema Inspired by Menorca, y volverá a reunir distintas propuestas culturales repartidas por la isla.

El objetivo es dar a conocer una Menorca que también se disfruta a través de sus galerías, museos, talleres y espacios patrimoniales. Una forma diferente de recorrer sus municipios, acercarse a sus creadores y descubrir cómo el arte contemporáneo convive con la historia y la identidad menorquinas.

Más de 7.500 asistentes en la primera edición

El Opening Menorca nació en 2026 con la intención de convertir la cultura en uno de los motores de la apertura de la temporada turística. Su primera edición, celebrada del 7 al 25 de abril, reunió más de 60 actividades, con propuestas distribuidas por los ocho municipios de la isla.

Galerías, museos, estudios de artistas y otros espacios culturales participaron en una programación que atrajo a más de 7.500 personas. Una acogida que ha impulsado la continuidad de un proyecto que aspira a hacerse un hueco en el calendario cultural de Baleares.

La segunda edición quiere aprovechar esa experiencia para ampliar su alcance y reforzar la colaboración entre artistas, instituciones, profesionales de la cultura y agentes turísticos. Todo ello con una idea de fondo: mostrar que el patrimonio artístico y la creatividad también forman parte de la personalidad de Menorca.

Una isla donde el patrimonio y la creación contemporánea se encuentran

Pocos destinos reúnen en un mismo territorio tantos atractivos naturales, históricos y culturales. Menorca es Reserva de Biosfera desde 1993 y cuenta con el reconocimiento de la UNESCO a la Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial. A este legado se suman sus tradiciones artesanas, su arquitectura y una oferta gastronómica estrechamente vinculada al territorio.

En los últimos años, además, la isla ha visto crecer su actividad artística, con nuevas galerías, espacios expositivos y creadores que encuentran en su paisaje y su luz mediterránea una fuente de inspiración.

El Opening Menorca busca acercar ese universo creativo tanto a los residentes como a quienes visitan la isla. Porque descubrir una exposición, entrar en el taller de un artista o recorrer un edificio histórico también es una manera de conocer el lugar y a las personas que le dan vida.

La cultura, una razón más para viajar a Menorca en primavera

Uno de los grandes propósitos de esta iniciativa es favorecer el turismo fuera de los meses de mayor afluencia. Frente a la imagen más veraniega de Menorca, la primavera ofrece la posibilidad de disfrutar de sus pueblos, paisajes y propuestas culturales con otro ritmo.

El turismo artístico permite, además, ampliar las experiencias del visitante y generar actividad en sectores como la artesanía, la gastronomía o el comercio local. La cultura se convierte así en una oportunidad para diversificar la oferta turística y contribuir a una actividad más repartida a lo largo del año.

La presentación internacional del Opening Menorca 2027 en Londres también busca reforzar la conexión con el mercado británico, tradicionalmente importante para la isla, y despertar el interés de quienes buscan escapadas vinculadas al arte, el patrimonio y las experiencias culturales.

Más información en la web oficial de Turismo de Menorca.

Opening Menorca 2027, una nueva invitación a descubrir la isla

Bajo el lema 'Inspired by Menorca', la segunda edición quiere seguir dando visibilidad al talento local y proyectar internacionalmente una identidad cultural que va mucho más allá de los paisajes que han hecho famosa a la isla.

Durante la presentación en la World Travel Market también se da a conocer un vídeo resumen de la primera edición, que permite descubrir el ambiente y las propuestas que dieron forma al proyecto en 2026.

Del 30 de marzo al 24 de abril de 2027, Menorca volverá a abrir sus espacios culturales para demostrar que el arte también puede ser una magnífica excusa para viajar.

Porque hay muchas formas de conocer una isla. Y Menorca propone descubrirla también a través de quienes la imaginan, la crean y la convierten en una fuente inagotable de inspiración.

De la mano de Fundació Foment del Turisme de Menorca (FFTM).