Enrique Vila-Matas, Premio Nacional de las Letras 2026

El autor Enrique Vila-Matas ha sido reconocido con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2026 que otorga el Ministerio de Cultura. El galardón, que está dotado con 50.000 euros, distingue el conjunto de la labor literaria, en cualquiera de las lenguas españolas, de un autor español o autora española, cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto de la literatura española actual.

El jurado ha elegido al autor por "su influencia en la narrativa contemporánea, su aportación a la tradición borgiana, así como por una originalidad formal y fidelidad al espíritu metaficcional de Cervantes". Además, han señalado también que Enrique Vila-Matas "encarna los principios de la ficción posmoderna a través de un estilo particular".

El premio, que fue fundado en 1984, ha recaído a lo largo de su historia en nombres como Juan Goytisolo, Rosa Montero, Miguel Delibes, Bernardo Atxaga, Francisca Aguirre, Rafael Sánchez Ferlosio, Ana María Matute o Francisco Umbral.

Una obra filosófica, poética y libérrima

El jurado ha situado al autor catalán como uno de los más subversivos de la actualidad. "Su obra sustenta un proyecto creativo y arriesgado dentro del arte de las letras hispánicas que investiga a fondo el género de la novela, la autoría, la identidad personal y el porvenir de la escritura", dice el fallo del premio de este año.

El jurado ha expresado también que "su creación, profundamente filosófica, poética y libérrima, reflexiona sobre el papel de la literatura en el mundo actual además de dialogar con la narrativa de otros autores". El jurado ha concluido afirmando que su pasión por la literatura ha llevado a Vila-Matas a ser "uno de nuestros autores más reconocidos en el panorama internacional".