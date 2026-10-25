Mariana Enríquez: "El terror ya está en lo cotidiano, a la luz del día y en lo que ocurre desde el poder"

Mariana Enríquez es una de las autoras más reconocidas de la literatura contemporánea y referente de la renovación del gótico latinoamericano. La escritora argentina presenta en Julia en la onda el ensayo 'Conversación con la oscuridad', donde explora cómo se construye la literatura de terror y qué dicen nuestros miedos sobre la sociedad. En su entrevista con Julia Otero, reivindica la oscuridad como una forma de entender la realidad, desde las historias de su infancia hasta los fantasmas del poder, la política y la tecnología.

La escritora argentina sostiene que el terror ya no vive únicamente en castillos abandonados ni aparece de noche, sino que "está en lo cotidiano y a la luz del día". En su opinión, los pequeños y grandes miedos de todos los días, así como los horrores que nacen del poder, son también materia de la literatura.

En su ensayo, Enríquez analiza cómo los mitos y las leyendas reflejan las estructuras de poder. Habla del cadáver embalsamado de Eva Perón, de la historia política argentina y de la forma en que determinados relatos populares han sido relegados por el clasismo cultural. También opina sobre los nuevos escenarios del terror: centros comerciales vacíos, cambio climático y la inteligencia artificial.

Asimismo, compara a los llamados tecnooligarcas con los vampiros, aunque con una diferencia muy importante: "Están en la luz" y carecen del "romanticismo" que sí tienen estas criaturas de la noche. Para ella, la literatura de terror puede actuar como una forma de magia, porque logra crear "con palabras un efecto de la realidad". Y esa capacidad es, precisamente, una de las claves de su obra.