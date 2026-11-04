La reflexión de Isabel Allende en Más de uno sobre la fragilidad de las democracias: "Estoy asustada"

La escritora Isabel Allende ha acudido a los micrófonos de Más de uno tras ganar el Premio Planeta 2026 con su obra 'La hora antes del alba'. En este rato con Carlos Alsina, la escritora ha hecho un análisis sobre el momento político en el que se encuentra actualmente el mundo, en concreto, tras las elecciones de midterms celebradas en Estados Unidos. Isabel Allende ha confesado sentirse "feliz" por el giro que ha dado el país americano, que ha supuesto la victoria demócrata y que ha hecho que recuperen el Senado y la Cámara de Representantes frente a dos años que considera "muy feos" y que han provocado la polarización social en el país. Para Allende, este capítulo electoral supone un paso fundamental porque "por lo menos se podrá poner coto al abuso y a la corrupción" en la Casa Blanca, llegando incluso a asegurar que el expresidente Richard Nixon "parece un angelito en comparación con Donald Trump".

Esta transformación política de EEUU ha llevado a Allende a hacer un aviso acerca del crítico momento que atraviesan las libertades a nivel global. A su juicio, la democracia en Estados Unidos parece mucho más "frágil" de lo que se pensaba hace unos años. "Estoy asustada porque esta tendencia no está solo en Estados Unidos, se ve en Europa y en muchas partes", ha argumentado la autora. Allende se ha preguntado, además, si las instituciones en EEUU son lo bastante "sólidas" como para frenar el abuso de un presidente, en clara alusión a Trump.

El populismo, la dictadura y el auge de la extrema derecha

Durante la entrevista, la ganadora del Premio Planeta ha relacionado esta inquietud sobre el auge de la extrema derecha con el discurso que dio tras ser galardonada con el premio literario. En este discurso, hizo alusión a la amenaza que suponen el populismo y la ultraderecha en naciones con una democracia consolidada. La autora ha puesto como ejemplo el resurgimiento de movimientos neonazis en países como Alemania para alertar sobre el peligro que conlleva dar por sentadas las libertades. "Que uno se olvide del valor de la democracia es muy serio, porque yo lo he vivido", ha manifestado la escritora refiriéndose a la dictadura militar de Pinochet que ella y su propia familia vivieron.

Preguntada por si percibe rasgos de ultraderecha en la política española, la escritora ha preferido mantener la prudencia: "No me preguntes por España porque no estoy tan al tanto de lo que pasa aquí. Es muy fácil opinar de lo que pasa en otro país que tiene una trayectoria diferente a donde tú vives", ya que actualmente Allende reside en California.