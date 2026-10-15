Isabel Allende, Premio Planeta 2026: una vida escrita entre la memoria y la imaginación

Isabel Allende ha hecho de los recuerdos y experiencias la materia prima de una literatura que ha conquistado, y sigue conquistando, a millones de lectores. Desde el exilio que la alejó de Chile hasta la carta que dio origen a La casa de los espíritus, su trayectoria es la de una escritora que ha encontrado en las palabras una manera de reconstruir el pasado y dar vida a historias que permanecen mucho después de cerrar un libro.

Con un catálogo con alrededor de una treintena de libros, entre novelas, relatos, memorias y obras de literatura infantil, ha logrado vender más de 80 millones de ejemplares en más de 40 idiomas, lo que la convierte en la escritora viva en español más leída y una de las más traducidas del mundo. Hoy, logra el Premio Planeta 2026 por su obra "La hora antes del alba", que ha sido presentada en los galardones bajo el seudónimo de "Los que faltan", de Luz Ventura.

Se trata de la continuación de una de sus obras más prestigiosas, La casa de los espíritus, publicada en 1982.

Una vida entre países que enriquece su obra

En los libros de Isabel Allende conviven la memoria familiar, los amores, las ausencias, la historia política y la imaginación, todo ello fruto de un pasado difícil entre fronteras. Nació en Lima en 1942, mientras su padre ejercía como secretario de la embajada de Chile en Perú.

Tras la separación de sus padres, se mudó con su madre y sus hermanos a Chile, pero no sería su último destino. Más tarde vivió en Bolivia y el Líbano, lugares donde fue destinado el marido de su madre, Ramón Huidobro Domínguez.

Volvió a Chile en 1959, se casó y tuvo dos hijos, pero en 1973, el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet cambió el rumbo de su país y también el de su familia. La muerte de Salvador Allende, presidente de Chile y primo de su padre, marcó profundamente aquel periodo de su vida. En 1975, Isabel abandonó Chile y se instaló en Venezuela, donde vivió durante años. El exilio supuso dejar atrás su país y reconstruir su vida lejos de los lugares, las personas y las costumbres que formaban parte de ella.

Puentes entre lo íntimo y lo colectivo

A pesar de las cifras y las ventas, pues no cualquiera consigue ser la escritora más leída del mundo, reducir su trayectoria a los números sería dejar fuera buena parte de lo que explica su literatura. Las transformaciones políticas, la riqueza cultural que le han dado sus múltiples destinos y la capacidad de conectar con su público son unas de las virtudes de la novelista, quien antes fue periodista.

En 1967 comenzó a trabajar en la revista chilena Paula, donde escribió reportajes, realizó entrevistas y publicó una columna de humor. También trabajó en televisión y colaboró con publicaciones infantiles. Su primera relación profesional con las palabras no nació, por tanto, en el territorio de la ficción, sino en el del periodismo: observar, escuchar, preguntar y encontrar una manera de contar lo que sucedía a su alrededor. Al huir de Chile, no borró los recuerdos de su querido país, sino que se convirtió en un territorio literario al que regresar a través de su memoria.

La carta que se convirtió en La casa de los espíritus

El 8 de enero de 1981, mientras vivía en Venezuela, Isabel Allende recibió la noticia de que su abuelo, de 99 años, estaba muriendo en Chile. Comenzó entonces a escribirle una carta. Lo que empezó como una despedida íntima fue creciendo hasta convertirse en el manuscrito de La casa de los espíritus, publicada en 1982. La autora decidió conservar aquella fecha como el comienzo simbólico de sus siguientes libros.

La novela cuenta la historia de varias generaciones de una familia y entrelaza relaciones personales, conflictos sociales y acontecimientos políticos. En ella, los recuerdos familiares se mezclan con lo extraordinario y lo sobrenatural, en una narración asociada al realismo mágico. El libro obtuvo un amplio reconocimiento internacional y abrió a Allende las puertas de una carrera literaria que se extendería durante décadas.

Aquel comienzo contiene una de las claves de su obra: la frontera entre la realidad y la ficción no siempre es una línea recta. Una carta destinada a una sola persona terminó llegando a lectores de distintos países y generaciones. La historia de una familia se convirtió en una forma de contar también la historia de un país, sus heridas y sus transformaciones.

El éxito de La casa de los espíritus fue el principio, no el destino final. Allende publicó después títulos como De amor y de sombra, Eva Luna, Hija de la fortuna, Retrato en sepia y La isla bajo el mar, entre otros. Su producción abarca diferentes épocas, geografías y géneros, por lo que encasillarla únicamente en el realismo mágico sería simplificar una trayectoria mucho más diversa. La propia autora ha rechazado que ese estilo funcione como una fórmula aplicable a todos sus libros.

La memoria, las pérdidas y las palabras

Si La casa de los espíritus nació de una despedida, Paula surgió de una de las experiencias más dolorosas de su vida. En 1991, su hija Paula sufrió una crisis relacionada con la porfiria, una enfermedad que puede afectar a distintos órganos y al sistema nervioso, y cayó en coma. Isabel Allende comenzó a escribirle mientras permanecía junto a ella, en un intento de mantener vivo el vínculo a través de las palabras. Paula murió el 6 de diciembre de 1992. El libro se publicó en 1994.

En sus páginas, Allende recorre episodios de su propia vida, reconstruye recuerdos familiares y trata de poner palabras a un dolor que parecía imposible de abarcar. La autora ha explicado que escribir aquella obra fue una forma de vivir el duelo: las lágrimas formaron parte del proceso, pero también la posibilidad de ordenar lo vivido y preservar la memoria.

El universo literario de Isabel Allende está poblado de mujeres que aman, sufren, se rebelan, sobreviven y toman decisiones sobre su propio destino. Su interés por las experiencias femeninas no es un elemento secundario de su obra: forma parte de una mirada que ha defendido públicamente a lo largo de su vida. La escritora se ha definido como feminista y ha vinculado esa convicción con su compromiso por la justicia social y los derechos humanos.

Su obra también ha tendido puentes entre la historia y la experiencia individual. En novelas como Largo pétalo de mar, publicada en 2019, aborda el exilio y el desarraigo a través de personajes cuyas vidas quedan atravesadas por acontecimientos históricos. En El viento conoce mi nombre, de 2023, vuelve a acercarse a las migraciones, la infancia y la vulnerabilidad de quienes se ven obligados a abandonar su hogar.

Cuatro décadas después de sus comienzos, logra el Premio Planeta por su obra "La hora antes del alba", donde aborda de lleno las heridas y los crímenes cometidos bajo un régimen dictatorial. La trama sigue a una joven que, tras ser encarcelada y torturada por la dictadura de su país, regresa embarazada a la casa familiar. Aunque el dolor y el miedo la condicionan en un primer término, el compromiso con los más desfavorecidos se convierte en el motor para rehacer su vida hasta pasar de víctima a cronista de una época convulsa, una temática de memoria, superación y denuncia que guarda una estrecha sintonía con las señas de identidad de la autora.

Sus novelas conectan con lectores que, aunque no compartan sus circunstancias, reconocen en ellas emociones familiares: el miedo a perder lo que se ama, la necesidad de pertenecer a un lugar o el deseo de empezar de nuevo.