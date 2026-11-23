Carlos Alsina recibe en Más de uno a Eduard Fernández, protagonista de 'El mal padre', una película que aborda las relaciones familiares desde una perspectiva incómoda y sin idealizaciones. La entrevista arranca con una carta especialmente dura del personaje de Santiago a su nieta Olivia, en la que reconoce los errores que comete durante su vida y admite que no ejerce como padre por voluntad propia.

El actor define a Santiago como un personaje complejo, lleno de contradicciones y con una enorme necesidad de admiración. "Básicamente es que no quería ser padre", explica. Se trata de un antiguo comunista, un intelectual de gran nivel que, según describe Fernández, experimenta un viraje ideológico hacia posiciones más conservadoras.

El intérprete destaca que la película no pretende ofrecer una explicación cerrada ni una tesis sobre las relaciones familiares. Su intención consiste en presentar a los personajes y dejar que el espectador saque sus propias conclusiones. Santiago, apunta, solo consigue mirar a sus hijos cuando se acerca a la muerte y descubre que su comportamiento también tiene consecuencias en su vida personal.

Un intelectual brillante y un hombre emocionalmente torpe

Durante la conversación, Alsina pregunta a Fernández cómo puede alguien con semejante capacidad intelectual mostrar tantas carencias en sus relaciones personales.

El actor establece una comparación con Lionel Messi para explicar que una persona puede destacar extraordinariamente en un ámbito y mostrar limitaciones en otro. "Yo creo que hay gente que la naturaleza tiende a compensar", señala. En el caso de Santiago, considera que su inteligencia contrasta con una enorme torpeza emocional.

Fernández también subraya que el personaje utiliza su capacidad argumentativa para justificar sus propias contradicciones. Incluso cuando reconoce que no quiere tener hijos, encuentra explicaciones para defender su postura. Sin embargo, hay comportamientos que superan cualquier justificación, como la escena en la que administra un tranquilizante a uno de sus hijos para que permanezca entretenido viendo la televisión.

El actor reconoce que el personaje dice auténticas barbaridades, aunque precisamente esa incorrección forma parte de su complejidad.

El parecido con Antonio Escohotado y la transformación física

Para construir a Santiago, Eduard Fernández busca referencias en personajes intelectuales con una personalidad muy marcada. Entre ellas destaca Antonio Escohotado, que le sirve como inspiración para dar forma a ese intelectual brillante, provocador y con una relación problemática con las drogas.

El actor explica que lleva el pelo largo, lo tiñe de blanco y aparece despeinado, una característica que reivindica frente a la tendencia del cine español a presentar a los personajes siempre perfectamente peinados.

"Me gusta y he podido estar francamente despeinado", comenta entre bromas con Alsina.

El bigote es el único elemento artificial de su caracterización. Fernández considera que Escohotado reúne muchos de los rasgos que necesita para construir a Santiago.

La escena de la playa: un plano secuencia de siete minutos y una costilla fisurada

Uno de los momentos centrales de la película es la escena de la playa, una secuencia de gran intensidad emocional y física que exige una interpretación especialmente compleja.

Fernández explica que el equipo rueda la escena en un plano secuencia de aproximadamente siete u ocho minutos y dispone de muy pocas oportunidades para conseguir el resultado definitivo. "Rodamos tres. Solo tres", recuerda.

El actor también cuenta que propone modificar el desenlace. Su idea consiste en que Santiago, después de expresar todo lo que lleva dentro, corre hacia el agua vestido. El director, Roberto Hueso, considera inicialmente que la propuesta resulta excesiva, pero ambos encuentran una alternativa que incluye un enfrentamiento físico entre padre e hijo.

En esa escena, Fernández introduce además una frase que no aparece originalmente en ese lugar del guion: "No me publican el libro". El actor explica que la coloca en el momento en el que Santiago permanece en el suelo, una decisión que aporta un significado especial a la secuencia.

El rodaje también deja consecuencias físicas. Durante un ensayo de la pelea, Adam, el actor que interpreta a su hijo, cae sobre él y le fisura una costilla. Fernández recuerda que tarda aproximadamente dos semanas en recuperarse mientras continúa el trabajo.

La importancia de entenderse con el director y trabajar en equipo

Fernández destaca especialmente la relación que establece con Roberto Bueso durante el rodaje. Ambos comparten el sentido del humor y encuentran una forma de trabajar basada en la confianza y la libertad para proponer cambios.

El intérprete considera que un director no debe aceptar todas las sugerencias de los actores, pero tampoco rechazarlas sistemáticamente. "Yo tengo muy claro que a veces tengo ideas que son muy buenas y otras que son muy malas y yo no sé diferenciar", reconoce.

Para él, la clave está en encontrar un punto de encuentro que permita mejorar las ideas iniciales de ambas partes.

También reivindica el trabajo colectivo y la importancia de que cada profesional conozca bien su responsabilidad. "El cine es realmente trabajo en equipo", afirma. El director, explica, debe saber que cada integrante del equipo conoce mejor que él su especialidad y debe conseguir que todos aporten lo mejor de sí mismos.

El actor se muestra especialmente satisfecho con el ambiente del rodaje de "El mal padre". Destaca que todo el equipo, desde los intérpretes hasta las personas encargadas de los desplazamientos, conoce las escenas y participa de manera consciente en el trabajo.

Eduard Fernández reconoce sus películas menos logradas

En otro momento de la entrevista, Alsina pregunta al actor si reconoce aquellas películas en las que considera que no ofrece una buena interpretación.

Fernández responde con naturalidad y asegura que identifica varios trabajos en los que no está especialmente satisfecho. Incluso bromea con que tiene tres películas a las que prefiere no poner nombre.

El intérprete considera que el guion y la calidad de los diálogos influyen mucho en el resultado final. Reconoce que existen proyectos en los que el material no facilita el trabajo del actor y sostiene que también aprende de las experiencias menos satisfactorias.

Además, defiende que una película necesita cierto grado de imperfección para transmitir autenticidad. "Si todo está perfecto en el plano, está muerto", explica. Para Fernández, la vida aparece precisamente en esos pequeños detalles, en los riesgos y en los elementos que escapan al control absoluto.

Su deseo de ser abuelo: "Mi hija hará lo que le dé la gana"

La conversación también aborda una cuestión personal: la posibilidad de que Eduard Fernández se convierta en abuelo. El actor reconoce que le gustaría vivir esa experiencia, aunque deja claro que no quiere ejercer ninguna presión sobre su hija. "Lo digo muy, muy flojito, porque yo no tengo ningún derecho sobre eso", comenta.

Fernández recuerda una anécdota de su propia experiencia familiar relacionada con su madre y las chucherías que daba a su nieta. Cuando su entonces pareja le pidió que interviniera para evitar que la abuela le diese demasiadas golosinas, su madre respondió con una frase que el actor recuerda especialmente: "Yo soy abuela. Yo la voy a malcriar, tenlo claro".

El intérprete entiende que ese es precisamente uno de los atractivos de la abuelidad: disfrutar de los niños sin asumir toda la responsabilidad educativa que corresponde a los padres.

Una película honesta y sin etiquetas políticas

Antes de despedirse, Fernández insiste en que 'El mal padre' es una película especial para él. No destaca por disponer de un gran presupuesto ni por contar con una producción especialmente ambiciosa, sino por la honestidad con la que trabaja la historia.

"Creo que hemos hecho, y eso sí se puede decir, una película honesta. No es poco. Y una película con corazón", afirma.

El actor considera que la historia de Santiago y su familia permite que cualquier espectador encuentre elementos reconocibles, independientemente de su ideología o situación personal.

Alsina también destaca que la película presenta un personaje que pasa de un pasado comunista a posiciones que otros consideran reaccionarias. Fernández juega con esa contradicción y con la capacidad del protagonista para argumentar prácticamente cualquier postura.