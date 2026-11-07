Estopa vuelve a sus orígenes con La Maketa: "Ha sido como desenterrar una cápsula del tiempo"

27 años de carrera, diez álbumes de estudio, un puñado de premios, millones de discos vendidos. Y después de todo, vuelven al principio, a los orígenes. Vuelven 'partiendo la pana' con La Maketa, un álbum que recoge esas canciones de los años 90 que se quedaron en un cajón y que ahora el público puede disfrutar, que agotó en segundos todos los discos durante la preventa y que ha sido récord absoluto de ventas en España.

La cinta apareció en casa de la madre de los hermanos Muñoz, que, según cuentan en Julia en la onda, estaba haciendo limpieza y decidió avisarles antes de tirarla. El hallazgo fue el detonante definitivo para publicar aquellas canciones: "Ha sido como desenterrar una cápsula del tiempo, abrirla y descubrir qué es el aroma", señalan.

El álbum será doble y reunirá la grabación original de la maqueta con el sonido de la cinta que conservaba su madre, junto a las canciones que han ido recuperando y produciendo con el paso del tiempo. Explican que escuchar aquella grabación les devuelve recuerdos y conserva una forma de tocar que ya no es habitual: "Es un sonido tan genuino que me transporta y me desbloquea recuerdos". Entre las canciones que han rescatado está 'Bicho raro', compuesta cuando tenían 16 o 17 años, junto a su amigo Antonio, y que sirvió como punto de partida para otros temas como 'Vino tinto' y 'Tragicomedia'.

Durante la entrevista con Julia en la onda, también han hablado de sus convicciones, por ejemplo, que quienes tienen mayores ingresos deben contribuir más. La conversación también ha recorrido su vida familiar y la relación con sus padres, sobre quienes han destacado que sus principales preocupaciones siempre fueron que sus hijos no se peleasen. David Muñoz también ha contado cómo está viviendo su regreso a la universidad, donde estudia Historia: "Me ha rejuvenecido y a ellos les he envejecido".

Estopa prepara ahora una gira por varias ciudades españolas y asegura que ofrecerá un "repertorio explosivo". Aunque todavía quedan entradas para alguna de las fechas, el grupo ha asegurado que no va a permitir que nadie se quede sin entrada.