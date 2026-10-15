Quién es Sergio Hernández Carrasco como finalista del Premio Planeta 2026

El autor valenciano Sergio Hernández Carrasco ha quedado finalista del 75 Premio Planeta, un galardón dotado con 200.000 euros, con la novela 'La añoranza', ha anunciado este jueves por la noche el jurado en la cena literaria celebrada en el Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

La novela, que el autor había presentado a concurso bajo el título 'Los Caminantes' y el seudónimo Martín Guerrero, y se sitúa en la Barcelona de 1959 en la que una joven se enamora de un traductor francés que desaparece misteriosamente de su vida y 20 años después descubre un informe franquista que lo vincula con un supuesto plan de para asesinar a Antonio Machado.

Sergio Hernández (València, 1994) es licenciado en Filología Hispánica por la Universitat de València y guionista titulado por el Centro Sperimentales di Cinematografia de Roma. En 2015 publicó el libro de relatos '365 primeras citas' (Alupa Editorial) y meses más tarde dio el salto al audiovisual, adaptando su obra al formato cortometraje para RTVE, y en 2019 publicó 'La última canción de primavera' (OléLibros).

En 2020 y junto al dibujante Toni Caballero publicó 'Backhome' (Planeta Cómic), y un año después ganaron el premio Diafebús de novela juvenil por 'El diari de Laia' (Drassana); en 2023 y 2024 publicó 'Hysteria' (Planeta Comic) junto a Lolita Aldea, adapta para Planeta Cómic 'en formato novela gráfica 'Soy Leyenda' de Richard Matheson y publica su primera novela 'La letra herida' (Contraluz).