Premio Planeta 2026, en directo: 75 aniversario con una gala especial en Barcelona
El Premio Planeta celebra su 75 aniversario con una gala especial en Barcelona, en la que se conocerán las obras ganadora y finalista de una edición que ha recibido 1.424 manuscritos. Los Reyes asistirán a una ceremonia que reunirá a numerosas personalidades de la cultura y en la que se entregará un millón de euros al ganador.
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Nueve novelas compiten por el Premio Planeta 2026
Un total de nueve novelas aspiran a hacerse con el Premio Planeta de este año. Entre las obras finalistas figuran 'La sombra de Isabel', de Pedro Regalado Rodríguez; 'Letraherido', de Pepe M. Carrascosa; 'La mujer desnuda sale a las once', de Bernardo Galeana; y 'El jardín de Lennon', de Jorge Herrero. La mayoría de los autores concurren bajo seudónimo, por lo que su verdadera identidad se conocerá durante la ceremonia si resultan premiados.
El Premio Planeta celebra su 75 aniversario con una gala especial en Barcelona
El Premio Planeta de Novela celebra este jueves su 75 aniversario con una gala que reunirá a numerosas personalidades del mundo de la cultura. La tradicional cena literaria tendrá lugar en el Pabellón 1 del Recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona, donde se dará a conocer la obra ganadora de esta edición. Los Reyes también asistirán a la ceremonia después de haber visitado Ceuta y Melilla durante los días anteriores.