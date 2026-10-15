Premio Planeta 2026, en directo: 75 aniversario con una gala especial en Barcelona

El Premio Planeta celebra su 75 aniversario con una gala especial en Barcelona

El Premio Planeta de Novela celebra este jueves su 75 aniversario con una gala que reunirá a numerosas personalidades del mundo de la cultura. La tradicional cena literaria tendrá lugar en el Pabellón 1 del Recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona, donde se dará a conocer la obra ganadora de esta edición. Los Reyes también asistirán a la ceremonia después de haber visitado Ceuta y Melilla durante los días anteriores.