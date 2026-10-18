La filóloga Cristina Sánchez López ocupa la silla 'p' de la RAE reivindicando la enseñanza de la gramática española en los jóvenes

La filóloga Cristina Sánchez López ha ingresado este domingo como académica en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla 'p', vacía desde el fallecimiento de Francisco Rico. Durante el acto, presentado por el académico Ignacio Bosque y presidido por el director de la institución, Santiago Muñoz Machado, la catedrática ha tomado posesión de su plaza convirtiéndose en la duodécima mujer que forma parte de la corporación en la actualidad.

En su discurso de ingreso, Sánchez López ha hecho un alegato a favor de adaptar e impulsar el aprendizaje lingüístico en las aulas. "Creo sinceramente en la conveniencia de que la enseñanza de la gramática -en todas sus facetas- forme parte del currículo de los jóvenes", ha defendido la lingüista comparando la gramática con la cartografía y la lengua con un "mapa del universo". "Renunciar al conocimiento que la ciencia proporciona pensando que sin él se puede seguir en el mundo y todo funcionara casi igual de bien es renunciar a la inteligencia", ha defendido la nueva integrante de la RAE ante el resto de académicos.

Amplia trayectoria en el estudio del español

Catedrática de Lengua Española en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) desde 2008, Cristina Sánchez López se licenció en Filología Hispánica y es especialista en sintaxis, variación gramatical y gramática histórica. A lo largo de su carrera ha ejercido la docencia en universidades nacionales e internacionales, como Harvard. Además, en los últimos años, ha participado activamente en proyectos dirigidos a mejorar la enseñanza de la gramática española en las clases de secundaria y de bachillerato.