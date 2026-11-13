Rosalía conquista los Latin Grammy y da el salto definitivo a Hollywood junto a Javier Bardem en 'Wet'

Rosalía ha vuelto a hacer historia en los Latin Grammy. La cantante catalana ha sido una de las grandes triunfadoras de la 27.ª edición de los premios, celebrada este jueves en Las Vegas, donde ha conseguido seis galardones de las siete categorías en las que estaba nominada. Un reconocimiento que confirma el impacto internacional de LUX, su último trabajo discográfico, y la sitúa de nuevo en lo más alto de la música en español.

Seis premios para coronar el éxito de 'LUX'

El momento más destacado de la noche llegó con la entrega del Latin Grammy a Álbum del Año por LUX (Complete Works), uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical latina. Rosalía también se llevó el premio a Canción del Año por 'La Perla', el tema que interpreta junto a Yahritza y Su Esencia.

A estos dos galardones se sumaron otros cuatro reconocimientos, entre ellos los de Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Pop. De esta manera, la artista catalana volvió a demostrar su capacidad para moverse entre distintos géneros y romper las fronteras musicales.

Una actuación para abrir la gala

Rosalía fue, además, la encargada de inaugurar la ceremonia con una actuación que no dejó indiferente al público. Vestida de dorado y acompañada por un grupo de bailarines, interpretó un medley de tres canciones de LUX: 'La Rumba Del Perdón', 'La Perla' y 'Dios Es Un Stalker'.

Una puesta en escena teatral y cargada de simbolismo que convirtió su regreso al escenario de los Latin Grammy, tres años después de su última actuación en la gala, en uno de los grandes momentos de la noche.

Al recoger sus premios, la cantante se mostró emocionada y reivindicó la libertad creativa que ha marcado su trayectoria. También agradeció la inspiración recibida de la música mexicana y dedicó unas palabras a quienes en algún momento cuestionaron su propuesta artística. "Gracias a no haberlos escuchado un carajo ahora estoy ganando este premio", afirmó al recibir el galardón a Canción del Año.

De los escenarios a Hollywood junto a Javier Bardem

El éxito musical coincide con un nuevo paso en la carrera de Rosalía: su incorporación a 'Wet', la próxima película de la directora Alma Har’el, en la que compartirá reparto con Javier Bardem, Rebecca Ferguson y otros intérpretes internacionales. Aunque todavía se conocen pocos detalles sobre la trama, el proyecto supone una nueva oportunidad para que la artista amplíe su trayectoria cinematográfica.