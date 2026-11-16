Robert Pattinson se convierte en el nuevo James Bond: "Es el mayor honor de mi vida"

El actor británico Robert Pattinson ha sido para dar vida al famoso agente secreto James Bond en la próxima entrega de la saga. "Identidad confirmada", dice la publicación que ha compartido la cuenta oficial 007 a través de un vídeo en el que el intérprete de 40 años emerge de las sombras, pistola en mano y enfundado por primera vez en el célebre esmoquin del espía.

Pattinson se convierte así en el séptimo actor en encarnar a James Bond, tomando el relevo de Daniel Craig, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan. El actor londinense protagonizará la vigesimosexta película de la saga de 007, dirigida por Denis Villeneuve ('Dune') y con el guion a cargo de Steven Knight ('Peaky Blinders'). Aunque aún está sin título, se espera que la película que se estrene en 2028.

"El mayor honor de mi vida"

Tras conocer la noticia, Pattinson ha afirmado que James Bond "es uno de los personajes más legendarios del cine y que me hayan confiado el papel de 007 es el mayor honor de mi vida". "Decir que este papel es un sueño hecho realidad se quedaría corto. No podría estar más emocionado con esta colaboración y con el trabajo que nos espera con este maravilloso equipo", agregó el actor.

Por su parte, el director de la película afirmó que le llena de "alegría" dar la bienvenida a Robert Pattinson como el nuevo James Bond. "Posee la esencia atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo. ¡Estoy deseando empezar!", declaró Villeneuve.

Con la elección de Pattinson como el nuevo James Bond finalizan cinco años de habladurías sobre quién tomaría el testigo de Craig, que ha dado vida al famoso agente secreto desde 2006, con 'Casino Royale' y durante cinco películas, hasta 'No time to die' ('Sin tiempo para morir'), en 2021. En los últimos meses, además de Pattinson, habían sonado con fuerza los nombres de otros actores como Callum Turner, Josh O´Connor, o Jack Lowden, entre otros.