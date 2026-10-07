Federación Vasca del Taxi se manifiesta en San Sebastián ante falta de soluciones de la Administración frente a las VTC

La Federación Vasca del Taxi ha llevado a cabo este miércoles una movilización en San Sebastián ante la situación que atraviesa el sector y la "falta de soluciones" por parte de las administraciones frente a la actividad de las VTC en materia de transporte urbano sin título habilitante. Unos 500 manifestantes, entre personas y vehículos, han marchado en dos columnas y han colapsado por momentos el tráfico en la ciudad.

La manifestación ha contado con la participación de profesionales del taxi procedentes de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y ha tenido dos puntos de salida, Bidebieta, y la plaza Europa (Universidades), desde donde los profesionales se han desplazado a pie o en sus vehículos hasta el centro de la capital guipuzcoana. La movilización, tras unirse en el puente del Kursaal, ha finalizado a mediodía en el Boulevard y Alderdi Eder.

La marcha ha provocado problemas de tráfico en la ciudad a lo largo de la mañana. Además, se han producido momentos de tensión, pero sin incidentes reseñables. Algunos profesionales del taxi han saltado la valle y entrado a las escaleras de la entrada de Alderdi Eder el Ayuntamiento con la pancarta y han sido desalojados por la Guardia Municipal.

El portavoz de la Federación Vasca del Taxi, Iñaki Pardo, ha explicado que esta convocatoria de San Sebastián es la tercera del sector, tras las dos celebradas en Bilbao, y no descartan llevar a cabo otra más en Vitoria-Gasteiz.

Así, ha asegurado que seguirán adelante con las manifestaciones para pedir que "se cumpla la ley" y que las VTCs de plataforma "hagan servicios interurbanos, que se controle que están haciendo porque estamos viendo que la mayoría de los servicios que hacen son urbanos".

"Paran en las paradas de taxi, van por los carriles bus taxi, buscan enfrentamientos y están en plan violencia hacia los compañeros", ha denunciado.

Pardo ha detallado que la Federación pide a las diputaciones, al Gobierno Vasco y a los ayuntamientos que "se preocupen un poco por el sector que tiene el público del taxi y que empiecen a hacer cumplir la normativa vigente".

Efectivos

"Hablamos con las diputaciones, con los ayuntamientos, nos dicen que no tienen efectivos. pero tienen que tener efectivos para hacer cumplir la ley. Lo mismo que hay para los manteros, para el tráfico de drogas, para todo. Hay un sector que está incumpliéndola todos los días, continuamente, y no vemos a nadie que lo controle, nadie que ponga freno a las ilegalidades", ha resaltado.

Además, ha asegurado que "cada vez están dando más autorizaciones" y ha detallado que en Gipuzkoa "hace poco una empresa ha pedido 299 autorizaciones y se las han denegado porque no cumplían los requisitos". "Han recurrido, nos hemos presentado en esos recursos. El juez ha decidido que teníamos razón, que no cumplen los requisitos, pero ellos piden y piden y bueno, algunas veces cuela y nos vienen con 200, 400 autorizaciones nuevas y vemos que no hay sitio en las ciudades para meter toda esta gente", ha asegurado.

Respecto a los comportamientos "violentos" de los conductores de VTCs, el portavoz de la Federación Vasca del Taxi ha afirmado que "se ponen en las paradas, al lado de las paradas de taxis, van varios, se ponen delante de los taxistas, les insultan, les hacen gestos provocándoles". "Nosotros de momento estamos apaciguando los ánimos, calmando a los taxistas y de momento se están calmando, pero puede llegar un momento en el que alguno reviente y tengamos problemas", ha alertado.

En cuanto a lo que les trasladan desde las instituciones sobre la situación, Iñaki Pardo ha precisado que les han comentado que "están intentando que se cumpla la ley, que ellos hacen inspecciones". En el caso concreto de la Diputación de Bizkaia "nos ha trasladado que en lo que llevan de año llevan como 250 expedientes más o menos". "Creemos que son muy insuficientes", ha añadido, por lo que ha vuelto a reclamar más efectivos.