Osakidetza abrirá este próximo lunes, 23 de noviembre, el plazo de inscripción de la primera convocatoria de empleo público dirigida específicamente a personas con discapacidad intelectual, con 30 plazas.

Según ha explicado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el objetivo de esta iniciativa es "facilitar a este colectivo el acceso al empleo público y ofrecerle puestos de trabajo estables en el sistema público sanitario vasco".

Las bases se han publicado este viernes, 20 de noviembre, en el Boletín Oficial del País Vasco y la convocatoria cuenta con una oferta 30 plazas distribuidas en tres categorías, de manera que recoge 13 de operario de servicios auxiliar, 12 de celador auxiliar y cinco de técnico auxiliar de cuidados auxiliares de enfermería. Los puestos estarán ubicados preferentemente en hospitales universitarios de los tres territorios históricos.

Podrán participar en esta OPE personas que tengan más de 16 años y no hayan alcanzado la edad de jubilación obligatoria. Además, deben tener reconocido un diagnóstico de discapacidad intelectual y un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También pueden inscribirse quienes estén en proceso de valoración de la discapacidad intelectual, siempre que lo justifiquen al presentar la solicitud.

Para las categorías de celador auxiliar y operario de servicios auxiliar no se exige ninguna titulación académica, mientras que para técnico auxiliar de cuidados auxiliares de enfermería se requiere el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o equivalente.

La inscripción es gratuita y podrá realizarse a partir del lunes en la página web de Osakidetza o de forma presencial. Para facilitar el proceso, Osakidetza habilitará puntos de inscripción y las personas aspirantes podrán presentar en el registro de estos centros el formulario de inscripción cumplimentado en papel.

El proceso selectivo va a incorporar medidas específicas de accesibilidad, como un examen en lectura fácil, la publicación previa de la batería de preguntas y la posibilidad de solicitar adaptaciones individuales, entre ellas más tiempo o apoyo para comprender las instrucciones, así como disponer de materiales adaptados.

Las personas que se presenten al examen y no consigan plaza pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo para futuras contrataciones temporales.

Toda la información del proceso (fechas, avisos y resultados) se publicará en la página web de Osakidetza. Asimismo, se pondrá a disposición de las personas participantes un teléfono móvil para la atención de dudas e incidencias. Este servicio contará también con un canal de WhatsApp, que estará operativo durante el horario laboral de la Dirección General de Osakidetza.