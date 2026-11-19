El Gobierno Vasco ha formalizado la escritura de compraventa de 57 viviendas propiedad de dos sociedades participadas íntegramente por Kutxabank, que pasarán a incorporarse al patrimonio público gestionado por Alokabide. La operación permitirá transformar estos inmuebles libres en parte del parque público residencial y garantizar que se mantengan destinados de forma permanente al alquiler social.

Se trata de viviendas libres distribuidas por distintos municipios de los tres territorios históricos. En Álava, los inmuebles se encuentran, entre otras localidades, en Urkabustaiz, Araia, Vitoria-Gasteiz, Oion, Labastida y Artziniega. En Gipuzkoa, están repartidos por Eibar, Elgoibar, Irun, Beasain, Ordizia, Donostia, Errenteria, Arrasate, Azkoitia, Lazkao, Elgeta y Urretxu. En Bizkaia, la operación incluye viviendas en Bilbao, Barakaldo, Basauri, Galdakao, Ermua y Karrantza.

El precio total acordado para la operación asciende a 5.700.000 euros, sin impuestos. 'Estamos hablando de viviendas que las hemos podido comprar a un precio muy ventajoso, muy por debajo del precio de mercado, y quiero agradecer la posición institucional que ha mostrado Kutxabank en este caso, que nada tiene que ver, y lo quiero decir con toda claridad, con la posición que pueda tener un fondo de inversión o una entidad que quiera extraerle el mayor provecho inmobiliario a una vivienda', ha reconocido el consejero Denis Itxaso.

Con la adquisición de estos 57 inmuebles, ya son 733 las viviendas que el Ejecutivo autonómico ha comprado a diferentes entidades en lo que va de legislatura: 510 a Testa en Benta Berri (San Sebastián), 148 a La Caixa en Arrasate y 18 a Jaureguizar en Errenteria.