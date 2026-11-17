El Gobierno Vasco destinará 7,9 millones de euros para apoyar a diputaciones y ayuntamientos a sufragar los descuentos en el transporte público.

El Ejecutivo autonómico ha aprobado otorgar una subvención directa a los operadores municipales y forales de transporte público para apoyar a estas entidades en el mantenimiento de los descuentos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del pasado año 2025.

Estas subvenciones se enmarcan en el Real Decreto Ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprobaron medidas urgentes en materia de transporte, y que persigue aumentar el trasvase de personas usuarias desde el vehículo privado hacia el transporte público y avanzar en la descarbonización.

Las ayudas estuvieron destinadas a ofrecer la gratuidad en el transporte público para la población infantil hasta los catorce años inclusive, y un descuento del 50% de la tarifa en abonos y títulos multiviaje para jóvenes, y de un 40% para el resto.

Estas aportaciones están sufragadas en un 20% por la Administración del Estado, mientras que el Gobierno Vasco aporta un 10% a las administraciones de ámbito foral y municipal prestadoras de cada servicio concreto, que a su vez sufragan otro 10%. De esta manera, las diputaciones recibirán del Ejecutivo vasco 2,8 millones de euros, el Consorcio de Transportes de Bizkaia 2,7, y los ayuntamientos 2,3 millones.

Desde 2022 se vienen sucediendo programas de ayudas dirigidos al ahorro energético y hacer frente a la inflación derivada de la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, el Gobierno Vasco ha destinado cerca de 60 millones de euros a la implementación de las bonificaciones al transporte público.