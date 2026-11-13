Incendio

Atendidas 47 personas, 22 de ellas trasladadas a hospitales, tras el incendio de una vivienda en Bilbao

Una mujer está ingresada en estado grave en el Hospital de Cruces

Europa Press

Bilbao |

Bomberos de Bilbao en una imagen de archivo/ Europa Press
Bomberos de Bilbao en una imagen de archivo | Europa Press

Un total de 47 personas han tenido que ser atendidas, 22 de ellas trasladadas a hospitales, tras un incendio registrado en una vivienda del barrio de Uribarri de Bilbao, según han informado fuentes municipales.

El fuego se ha iniciado pasada la medianoche en una vivienda del número 7 de la calle Monte Izaro y los bomberos han logrado extinguirlo pasadas las cuatro de la mañana.

Un total de 47 personas han tenido que ser atendidas debido al incendio, de las cuales 22 han sido trasladadas a hospitales, en concreto seis a Basurto, ocho a Cruces --una de ellas al parecer con pronóstico muy grave--, dos a San Eloy, y cinco a Galdakao, además de un bombero a la Mutua.

Las 25 personas restantes han sido dadas de alta en el lugar, entre ellas dos ertzainas afectados por inhalación de humo mientras ayudaban a salir de sus viviendas a vecinos, según han confirmado desde el departamento de Seguridad.

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