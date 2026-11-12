El Topo contará con cerca de 300 circulaciones cada día con trenes cada 7,5 minutos en 11 estaciones de Donostialdea

El nuevo Topo, con la puesta en servicio el próximo día 21 de la pasante soterrada ferroviaria de 4,2 kilómetros, contará con cerca de 300 circulaciones cada día con trenes cada 7,5 minutos en once estaciones de Donostialdea. Además de este refuerzo horario previsto en el tramo Añorga-Pasaia, esta apertura permitirá duplicar el servicio de Euskotren de fines de semana desde Zumaia y en el tramo Lasarte Oria-Irun/Hendaia, que funcionará prácticamente como los días laborables.

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha explicado este jueves los detalles de estas frecuencias de 7,5 minutos, que se extenderá a las estaciones del Topo comprendidas entre Añorga y Pasaia, incluidas las tres nuevas -Amara, Bentaberri y Kontxa-Zentroa- que se abrirán el sábado 21, una vez concluidas las obras que ha desarrollado Euskal Trenbide Sarea (ETS).

García Chueca ha apuntado que estas frecuencias de metro -en términos ferroviarios aquellas que no superan los 10 minutos-, concentradas en la actualidad en la parte Este de Donostialdea (entre Amara y Pasaia) se extenderán así hacia la parte oeste del área metropolitana, que verá duplicado su servicio de trenes.

Así, una vez esté en funcionamiento la pasante, Euskotren tiene previsto realizar en el tramo común Añorga-Pasaia, con sus once estaciones, un total de 276 circulaciones al día para completar el servicio de los días laborables.

Según ha precisado, esta mejora del servicio es posible gracias a la eliminación del fondo de saco de la estación en superficie de Amara que, con la construcción de pasante soterrada, permite generar una línea continua y ofrecer un servicio sin transbordo entre las cabeceras del oeste del territorio -Matiko (Bilbao), Zumaia y Lasarte-Oria- y las del este (Pasaia, Irun y Hendaia).

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha señalado que ETS está rematando las tres nuevas estaciones y Euskotren está terminando de formar a 197 maquinistas y ha destacado que el servicio del nuevo Topo, con sus nuevas frecuencias y estaciones, "responde a las necesidades de movilidad de San Sebastián y su área metropolitana, las de ahora y las del futuro, y va a ser realmente útil en el día a día".

Con el objetivo de ordenar los diferentes orígenes y destinos, Euskotren modificará la denominación de sus líneas que pasarán a llamarse E1 Matiko (Bilbao)/Zumaia - Pasaia, T0 Añorga - Pasaia, y T1 Lasarte Oria - Irun/Hendaia.

La conjunción de paso de estas tres líneas permitirá a partir del día 21 alcanzar las frecuencias de 7,5 minutos en el tronco común Añorga - Pasaia y ofrecer una cadencia de trenes regular en todo el servicio de días laborables: E1 Matiko/Bilbao-Pasaia cada 60 minutos, E1 Zumaia-Pasaia cada 30 minutos, T1 Lasarte Oria-Hendaia cada 30 minutos (cada 15 minutos entre Lasarte Oria e Irun), y T0 Añorga-Pasaia cada 7,5 minutos.

Tal y como ha apuntado, el incremento de frecuencias en los servicios de Euskotren no se ceñirá únicamente a los días de labor, sino que la apertura de la pasante soterrada de 4,2 kilómetros por San Sebastián traerá consigo "una importante mejora en el servicio del fin de semana".

De este modo, la E1 Zumaia-Pasaia duplicará su servicio actual y pasará a tener servicio cada 30 minutos todo el año (los domingos por la mañana cada 60) y no sólo en verano como hasta ahora. La T0 Añorga-Pasaia contará con un tren cada 7,5 minutos, salvo el domingo por la mañana que será de 15 minutos. Esto hace que Altza y Pasaia vuelvan a mejorar el servicio que ya se duplicó en julio con la apertura de la pasante ferroviaria entre ambas estaciones.

En la T1 Lasarte Oria-Irun (lo que no es el tronco común Añorga-Pasaia) la frecuencia de sábados y domingos pasará de 30 a 15 minutos. En esta misma T1, pero hasta Hendaia, el servicio de fines de semana no se interrumpirá desde el primer tren del sábado hasta el último del domingo y se incrementará notablemente la frecuencia de la noche del sábado, con circulaciones cada 30 minutos, cuando ahora, en invierno, había una cada dos horas y en verano, una a la hora.

Material móvil y personal

El incremento de frecuencias previsto en el nuevo Topo requiere incorporar nuevo material móvil a la flota actual de Euskotren que pasará de las 62 unidades actuales a 67, una vez que a partir del sábado 21 se vayan estrenando en servicio comercial las cinco unidades que está fabricando CAF, de la serie 980.

Estos trenes, con cuatro coches, capacidad para 400 personas y baño, además de todos los avances tecnológicos en materia de accesibilidad y seguridad, permitirán atender la creciente demanda, tanto en la oferta ferroviaria regular como en las circulaciones especiales para eventos culturales, deportivos o festivos. Entre las mejoras que se han introducido en estas nuevas unidades están las pantallas para anunciar las estaciones o la eliminación de barreras a la movilidad.

Estas nuevas unidades han sido utilizadas en las últimas semanas para realizar las marchas en blanco necesarias para ajustar el servicio y formar a la plantilla -un total de 197 agentes de conducción- para que conozca de primera mano las características del nuevo trazado y de los nuevos convoyes.