Onda Cero Gipuzkoa entrega sus premios en una velada de encuentro y reconocimiento

Un año más, Onda Cero Gipuzkoa ha celebrado una nueva edición de sus premios con los que reconoce el trabajo de personas y entidades que a lo largo de este año han destacado en sus ámbitos.

El Hotel de Londres acogió la gala de esta ya decimocuarta edición de los premios, evento presentado por Sergio Errasti y Eduardo Yáñez ante una granada representación de la sociedad del territorio.

Por su labor social, uno de los galardones ha sido para AGIFES, la asociación de familiares de enfermos síquicos de Gipuzkoa por su gran trabajo en apoyo a las personas que sufren enfermedad mental. Recogió el galardón Esther Ezponda, miembro de la junta directiva de la asociación de manos del director de Onda Cero País Vasco, Florencio Mancisidor.

El Premio Onda Cero Gipuzkoa a la empresa fue para el maestro chocolatero tolosarra Rafa Gorrotxategi que compartió escenario con su hijo Joanes, que encarna la cuarta generación de la saga. Entregó el galardón Irune Berasaluze, diputada de Gobernanza y portavoz de la diputación guipuzcoana.

El musicólogo Juan Mari Beltrán recogió el premio a la cultura para premiar su labor de investigación y difusión de la música popular vasca. El teniente de Diputada General José Ignacio Asensio hizo entrega del galardón.

El premio al deporte fue para la Real Sociedad por su victoria en la Copa del Rey el pasado mes de abril. Iñigo Taberna, redactor de Deportes de Onda Cero Gipuzkoa hizo entrega y finalmente el alcalde de San Sebastián Jon Insausti entregó el Premio Especial que recayó en una de las grandes actrices de la escena vasca y nacional: Elena Irureta.

La cita contó con el patrocinio de Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia, y Alto y claro. Se sumaron como colaboradores Musical 72, Hotel Londres y Grupo Delta.