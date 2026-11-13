El impacto económico de los fenómenos climáticos extremos alcanza los 58 millones de euros en Gipuzkoa según el VII Informe de Impacto y Vulnerabilidad al Cambio Climático, elaborado por el Observatorio de Cambio Climático de Naturklima.

Además, estima que las inundaciones extraordinarias, los embates de mar y las tempestades ciclónicas atípicas generaron un impacto económico potencial de 57,96 millones de euros entre 2014 y 2024. De ellos, 47,37 millones corresponden a indemnizaciones registradas por el Consorcio de Compensación de Seguros y 10,58 millones a efectos económicos indirectos derivados de los daños ocasionados.

"Cuando hablamos de cambio climático, hablamos también de economía, de daños, de presupuestos y, por supuesto, de vidas humanas. No estamos ante un problema del futuro ni exclusivamente ambiental. Estamos hablando de viviendas afectadas, comercios que pierden su actividad, empresas que tienen que detenerse y recursos públicos que debemos destinar a reparar los daños", ha señalado el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, en la presentación del informe.

En este sentido, Asensio ha subrayado que "adaptarse al cambio climático es también proteger nuestra economía y garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía". A su juicio, "la mejor inversión es la prevención".

"No podemos limitarnos a reaccionar cuando se producen los daños. Tenemos que anticiparnos, reducir la vulnerabilidad de nuestros municipios y proteger a las personas, especialmente a quienes cuentan con menos recursos para hacer frente a estas situaciones. La adaptación al cambio climático es también una política de protección social, de seguridad económica y de justicia", ha asegurado.

El informe constata que los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes e intensos en Gipuzkoa, con un aumento de los días cálidos, las noches cálidas y las noches tropicales. Las proyecciones apuntan a que esta tendencia continuará durante las próximas décadas. También identifica cambios en la distribución de las precipitaciones, con una tendencia hacia primaveras más secas, y advierte del incremento del riesgo costero asociado a la subida del nivel del mar.

En cuanto a los episodios potencialmente adversos, entre 2014 y 2025 se registraron 566 superaciones de los umbrales de adversidad meteorológica en 435 jornadas. Los episodios de viento fueron los más frecuentes, seguidos de los relacionados con precipitaciones intensas. Sin embargo, los embates de mar, aunque menos habituales, presentaron una mayor proporción de situaciones de nivel rojo, con un 31,7%.

Otro dato relevante es la coincidencia de diferentes fenómenos extremos: en 97 se produjeron dos o más peligros meteorológicos de forma simultánea, principalmente precipitaciones intensas e inundaciones fluviales. El 77,38% de las superaciones se concentró entre noviembre y marzo.

Análisis económico

El análisis económico recoge 13.678 reclamaciones y 47,37 millones de euros en indemnizaciones por inundaciones extraordinarias, embates de mar y tempestades ciclónicas atípicas.

Donostialdea, especialmente San Sebastián, concentró el mayor número de reclamaciones y los mayores costes indemnizados, mientras que Urola Kosta registró las indemnizaciones más elevadas por habitante. Los embates de mar concentraron los mayores costes, y las viviendas, los comercios y las industrias fueron algunos de los bienes y sectores más afectados.

Asensio ha destacado que, desde el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Naturklima, se trabaja junto a los ayuntamientos y las comarcas para "convertir el conocimiento científico en medidas concretas de adaptación". "Necesitamos una Gipuzkoa más preparada, resiliente y justa, en la que nadie se quede atrás ante los impactos del cambio climático", ha concluido.