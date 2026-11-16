La Guardia Civil desmantela una célula de los 'Blood' en Euskadi

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián por su presunta implicación en un delito de pertenencia a la organización criminal 'Blood' por su participación en riñas tumultuarias y lesiones.

Los arrestos se han producido a raíz de una investigación iniciada en junio de 2026 contra este grupo violento juvenil, de origen estadounidense, implantado en España desde hace años, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado.

La banda tiene vinculaciones en diferentes provincias del territorio estatal como Madrid, Álava y Gipuzkoa, y la fase operativa final se ha saldado con tres detenciones y dos registros domiciliarios de los responsables y miembros más destacados del denominado 'bloque' o célula de la 'zona norte'.

En estas indagaciones, en los que también se registró una lonja, se ha incautado diverso material, como armas blancas de grandes dimensiones, material informático, dispositivos electrónicos, utensilios para la producción de sustancias estupefacientes, y otros efectos "de interés para la investigación para su posterior análisis".

En 2021, la Guardia Civil ya desarrolló otra operación similar contra su cúpula nacional, con 13 detenidos en el País Vasco, Madrid y Barcelona. Parte de las actuaciones realizadas en esa fecha han aportado información relevante para el desarrollo de esta nueva operación.