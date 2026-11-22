Osasuna, con varios cambios en el once, tiró de Aimar Oroz desde el comienzo para generar fútbol y buenas salidas de balón. Los locales avisaron con un gran centro de Rosier, con Barja recibiendo solo y preparando el disparo rápido, finalmente rechazado por la zaga malagueña. Osasuna buscó el gol desde el inicio.

En el minuto 20, con un Osasuna que iba a más, Rosier realizó un buen regate a Larrubia para poner un caramelo de centro hacia la cabeza de Ante Budimir. Testarazo del croata adelantándose a su marcador para hacer el noveno tanto de la temporada.

Seguía el empuje con centros constates desde los costados. Moi y Aimar sacaron toda su calidad. Mientras tanto, el Málaga apenas generaba en ataque, centrándose en defender. El segundo estuvo a punto de caer. Recorte y disparo de Barja con intervención de un Herrero que vio cómo Recio le hizo un favor sacando un gol cantado de Budimir en el rechace. Segundo después, potente volea de Budimir que se marchó a poco del palo.

Con más orgullo que argumentos sobre el verde, los andaluces trataron de ir hacia arriba, pero su rival no dudo en despejar el esférico al cielo de Pamplona sin ningún tipo de contemplación. Con un último disparo de Budimir se llegó al descanso.

Se reanudó el choque con mismo guion. A las primeras de cambio, en el minuto 53, Budimir se hizo hueco y sacó un zurdazo que se topó con el travesaño.

Tres cambios en quince minutos de Funes para intentar cambiar el rumbo del partido, que a partir de entonces sí pudieron hacerse con el control. Niño metió el miedo en la zaga rojilla con una buena jugada individual con posterior disparo. Despertó el Málaga con Osasuna jugando con fuego.

Se impacientó El Sadar, viendo el cambio de nivel de los suyos de la primera a la segunda parte. Juan Cruz entró al remate de cabeza cruzando el balón sin puntería.

Empujó y empujó el Málaga sin el premio final. De Burgos Bengoetxea sacó la segunda amarilla a Catena en el tiempo añadido. Osasuna fue de más a menos, hasta generar ciertas dudas, pero con el pitido final, los casi 20.000 espectadores respiraron aliviados para volver a ganar después de tres jornadas.