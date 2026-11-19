La startup navarra SoWiFi Global Solutions ha obtenido el primer premio de la decimocuarta edición del programa Impulso Emprendedor de CEIN, dotado con 34.000 euros. Su fundador, Marcos Esteve, ha explicado en Onda Cero Pamplona cómo este reconocimiento supone un importante impulso para consolidar y hacer crecer una solución tecnológica dirigida al sector agrícola.

SoWiFi desarrolla un software que busca mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas. El proyecto nace de la experiencia de Marcos Esteve y su hermano al frente de una explotación familiar. Tras probar más de 60 aplicaciones y desarrollar sus propios modelos de gestión, consiguieron reducir un 40% el uso de recursos y aumentar un 16% la producción. A partir de esa experiencia decidieron crear una herramienta que pudiera utilizar cualquier agricultor.

Esteve destaca que el premio supone mucho más que una aportación económica: el programa les ha ayudado a abrir puertas comerciales tanto en España como en el extranjero, replantear su estrategia de ventas y preparar la empresa para crecer. Su consejo a otros emprendedores es tener clara la solución que ofrecen, pero, sobre todo, saber escuchar y estar abiertos a cambiar la forma de hacer las cosas.

Por su parte, Leire Ortega, responsable de Impulso Emprendedor de CEIN, ha explicado que se trata de un programa público y gratuito que combina el acompañamiento especializado con la participación de ocho grandes empresas navarras. Estas aportan mentoría, contactos y financiación, con tres premios de 34.000, 20.000 y 10.000 euros. En sus catorce ediciones, las empresas mentoras han aportado un total de 888.000 euros.

El segundo premio ha sido para El Deseo Artesano, empresa de alimentación con productos locales, y el tercero para COAIR, especializada en formación en comunicaciones aeronáuticas.

CEIN ya tiene abiertas las candidaturas para la próxima edición de Impulso Emprendedor, prevista para 2027, a través de su página web.