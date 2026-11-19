Geroa Bai se presenta de nuevo a las elecciones generales del 29N por Navarra. Encabeza la lista el parlamentario Pablo Azcona, que en esta entrevista en La Brújula de Navarra explica el porqué de su candidatura como coalición en solitario tras la oferta realizada por su grupo a los socios de Gobierno en Navarra y al interlocutor preferente del ejecutivo, EH Bildu, para presentarse de manera conjunta. También responde a su ausencia de la candidatura de Frente Amplio antes de abordar cuestiones como por qué es útil el voto a Geroa Bai y los aspectos que diferencian a su formación del resto que se presenta en la plancha electoral.

Azcona desgrana las líneas maestras de algunos de los aspectos clave de esta campaña y de la próxima legislatura nacional: Geroa Bai quiere más autogobierno para Navarra, más capacidad de decisión y más competencias para la Comunidad Foral, además de más infraestructuras. El candidato explica las ideas de su partido para facilitar el acceso a la vivienda destacando que algunas de ellas ya están puestas en práctica en Navarra, y se pronuncia sobre la necesidad de incrementar los salarios y mejorar la fiscalidad, entre otros aspectos.