Ainhoa Piudo Igarreta, periodista de Diario de Navarra, ha obtenido el II Premio de Comunicación NaPRESUI, que reconoce trabajos de comunicación responsable en torno al suicidio en la Comunidad Foral. El galardón ha distinguido un reportaje con el título "Moverse frente al suicidio" acerca de una iniciativa de Eskola Vitae, en Huarte. El jurado, compuesto por integrantes de NaPRESUI y periodistas especializados, destaca que el trabajo “cumple con el decálogo de NaPRESUI, sobre todo con la inclusión de recursos de ayuda, y que en su conjunto resulta alentador y llama a la acción preventiva en una parte de la población tan importante como es la juventud”. El jurado también ha otorgado dos accésits: al programa monográfico 'El Dilema', de Ricardo Beitia, en Navarra Televisión, y a la entrevista de Marisa Lacabe a Elena Aisa (Besarkada) en Onda Cero.

La entrega del premio tendrá lugar el 20 de noviembre en Civivox Pompelo, en el marco de los actos del Día Internacional del Superviviente al Suicidio. La persona ganadora recibirá una obra de arte denominada 'Soluciones', diseñada, elaborada y donada para este galardón por el artista Íñigo Aristegui. El premio está convocado por la Comisión Interinstitucional de la Coordinación para la Prevención y Atención de las Conductas Suicidas del Gobierno de Navarra, para reconocer trabajos periodísticos y de comunicación sobre el suicidio y su prevención.

El plazo para la presentación de candidaturas para la tercera edición de este galardón, de carácter anual, ya está abierto y finaliza el 1 de agosto de 2027.

La coordinación del premio se ha llevado a cabo desde NaPRESUI y como jurado han participado tres vocales de la comisión (Leire Izaguirre -criminóloga-, David González -policía nacional- y José Miguel Montes -Asociación de Periodistas de Navarra-), y los periodistas Carmen Remírez (ganadora de la edición anterior) y Guillermo Córdoba (impulsor de los premios Papageno