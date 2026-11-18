El vino, sus denominaciones de origen y las experiencias que ofrece Navarra protagonizan una nueva edición de "De Buena Uva", el espacio de Onda Cero Pamplona dedicado al sector vitivinícola con el apoyo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra.

En la entrevista "Versión Pop" el protagonista ha sido Jesús Mora, coordinador general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), organización que representa a las denominaciones de origen del vino de todo el país. Periodista de formación y vinculado al sector desde 2012, Mora comparte su particular visión de un mundo que considera auténtico y lleno de posibilidades. Defiende la necesidad de acercar el vino al consumidor, dejando a un lado las descripciones excesivamente técnicas que, en ocasiones, pueden convertirse en una barrera para quienes quieren disfrutarlo sin conocimientos especializados. También recuerda cómo una botella puede transformar una conversación y reivindica la versatilidad de los vinos, más allá de los brindis y las ocasiones especiales.

En "¿Qué me estás container?" nos hemos acercado a Navargira, una iniciativa del Consejo Regulador de la D.O. Navarra que propone recorrer el territorio en autobús desde Pamplona, combinando enoturismo, cultura, gastronomía y música. La Ruta Garnacha, el 28 de noviembre, incluye la Villa Romana de Arellano, Pagos de Araiz y un concierto acústico en Bodegas San Martín. La segunda propuesta, el 16 de enero, recorrerá la Ribera Baja, con paradas en Tudela, Finca La Cantera y Bodegas Malón de Echaide.

Por último, en "Te lo flipas" desmontamos un mito: no todos los vinos mejoran con los años. La mayoría están pensados para disfrutarse jóvenes, conservando su fruta y frescura. El consejo es claro: no esperar siempre a una ocasión especial para descorchar una botella.