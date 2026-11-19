Javier Ibáñez, cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Navarra en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, defiende la necesidad de reforzar los servicios públicos, garantizar el acceso a una vivienda digna y proteger las libertades como principales ejes del programa de su formación. En una entrevista en Onda Cero Pamplona, ha reconocido que le habría gustado que toda la izquierda alternativa concurriese unida a los comicios, aunque considera que Frente Amplio ha conseguido aglutinar a la mayor parte de este espacio político, con la excepción de Podemos, que se presenta por separado.

La vivienda ocupa un lugar central en sus propuestas. Ibáñez defiende que debe ser un derecho y no un negocio, por lo que plantea limitar los alquileres turísticos en zonas tensionadas, establecer impuestos a los grandes tenedores y evitar subidas injustificadas de los precios. También propone destinar el 1% del PIB a construir vivienda pública de alquiler asequible y expropiar, mediante el pago de un precio justo, viviendas en manos de grandes fondos de inversión para incorporarlas al mercado. Para los pequeños propietarios, apuesta por ofrecer garantías a través de Nasuvinsa.

En materia laboral, Frente Amplio propone reducir la jornada semanal a 32 horas sin pérdida salarial, recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años y elevar las pensiones mínimas hasta equipararlas al salario mínimo interprofesional. Ibáñez defiende que estas medidas pueden financiarse mediante una mayor contribución de las rentas más altas y los presupuestos públicos.

El candidato también ha reclamado la regularización de las personas migrantes que viven en España, para garantizar sus derechos laborales y favorecer su incorporación al sistema de cotizaciones, algo que considera necesario para sostener las pensiones y los servicios públicos.

Si consigue representación en el Congreso, sus prioridades para Navarra serán impulsar el acceso a la vivienda, fortalecer los servicios públicos y avanzar hacia un reparto más justo de la riqueza, con una fiscalidad progresiva.