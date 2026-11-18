Eduardo Gurbindo es uno de los deportistas navarros más laureados. Cuenta con 35 títulos oficiales en su palmarés tras su paso por las ligas española, francesa, macedonia, rumana, alemana y turca antes de regresar a Pamplona. Se fue con 20 años tras iniciar una carrera que en Portland San Antonio se veía tapada por coincidir con algunos de los mejores jugadores de la historia del balonmano, y con el inicio del declive de la entidad. Torrevieja, Valladolid y Barcelona fueron sus siguientes equipos en España, ganándolo prácticamente todo en la ciudad condal.

Después llegó el periplo francés, siendo Nantes uno de los equipos donde mejor ha encajado su balonmano, como él mismo confiesa en esta entrevista en Radioestadio Navarra. Allí conoció a su mujer y poco después la familia creció mientras él jugaba en Rumanía y Alemania, cuyo balonmano estructurado responde bien al carácter y la manera de hacer las cosas tradicionalmente asociadas a ese país. Ahora estaba en Turquía, en el Besiktas, pero la indefinición del club para proponerle continuar la siguiente temporada, la actual, les llevó a replantearse el futuro a corto y sobre todo medio plazo pensando en volver a casa. A la casa de Eduardo, que ahora también es la de su mujer y sus hijos.

En ese contexto surgió la conversación de Eduardo Gurbindo con Nacho Moyano, entrenador de Anaita, que recibió con los brazos abiertos la oportunidad de contar con un lateral zurdo de su talento y experiencia nacional e internacional. No obstante, durante su trayectoria por clubes de media Europa Gurbindo ha sido uno de los estandartes de la selección española, con la que ha ganado medallas en Juegos Olímpicos, Europeos y Mundiales, oro incluido en el Europeo de 2018, el primero logrado por la selección en su historia.

Ahora conversa sobre el pasado y el presente, analizando su papel en este Anaitasuna en División Honor Plata que tiene el objetivo de recuperar la categoría perdida de Asobal. Para ello Anaita cuenta no solo con Gurbindo sino con Antonio Bazán, pero Eduardo ya avisa de que "los nombres no sirven para ganar partidos" en una categoría dura y abierta, con mucho nivel. El lateral navarro disfruta ahora mostrando con el ejemplo su máxima implicación con el equipo y aportando su experiencia y veteranía al juego de un Anaitasuna que de momento está en el segundo puesto de la clasificación.