La Final Nacional del Circuito de Golf Onda Cero afronta su XXIII edición con la mayor participación desde su creación. La organización tiene ya confirmados 94 jugadores y aguarda a los clasificados de los torneos disputados el pasado fin de semana, entre ellos los de Toledo y Valdepeñas, por lo que la cifra puede alcanzar los 100 golfistas. Ninguna de las 22 ediciones anteriores había reunido a tantos finalistas.

El director regional de Atresmedia Radio en la Región de Murcia, Bernardo Samper, y el director de Golf de Grand Hyatt La Manga Club, Pedro Sánchez, repasaron los detalles de la cita en la rueda de prensa celebrada este jueves en el restaurante Cuarentaytrés de Cartagena.

La jornada de reflexión no frena a los golfistas

La coincidencia de la final con la jornada de reflexión, en la víspera de las elecciones del domingo 29 de noviembre, hizo temer a la organización un descenso de inscritos. Samper reconoció que hace apenas un mes llegó a valorarse la suspensión del torneo, ante la imposibilidad de trasladar a otra fecha entre 120 y 130 habitaciones reservadas en el hotel.

El director regional defendió que la cita siguiera adelante. "El que es golfista va a votar por correo o le va a dar tiempo el domingo a madrugar", argumentó. A su juicio, el aficionado que tiene ese día reservado se desplaza "haya o no haya elecciones", y las inscripciones le han dado la razón. "Es un torneo de los más específicos e importantes de este país", subrayó.

Pedro Sánchez coincidió en el diagnóstico. "Teníamos dudas de asistencia, pero aquí una vez más el deporte se antepone, en este caso, a unas elecciones", señaló el director de Golf, que atribuye el récord al peso que el circuito ha ganado en el golf amateur español. "No es un torneo más, es una final, es una gran final", afirmó.

Un resort con tres campos para la gran cita

La final se disputará en el Campo Sur, uno de los tres recorridos de 18 hoyos del complejo, que suma además un hotel cinco estrellas gran lujo, spa y oferta de restauración, a unos 15 minutos de Cartagena. Sánchez avanzó que la competición se jugará en dos categorías y que el objetivo es que la ronda no supere las cinco horas, aunque admitió que la tensión de la jornada puede alargarla.

Familias, tardeo y medio centenar de empresas

La final trasciende lo deportivo. Según explicó Samper, la mayoría de los finalistas viajará acompañada de su pareja, de sus hijos o de amigos, y algunos jugadores han pedido alojarse en el hotel desde el miércoles o el jueves para entrenar.

Cuando terminen los partidos, 50 empresas de toda España (entre el 70 y el 75 %, de la Región de Murcia) ofrecerán sus productos a cerca de 200 personas en un tardeo junto a la piscina del hotel. La jornada se completará con la entrega de premios, un gran sorteo de regalos y el welcome pack para los participantes. Sánchez puso en valor esa dimensión social del evento y lo definió como "un torneo a nivel amateur de los mejores de España".

La radio, en directo desde La Manga Club (Cartagena)

Onda Cero convertirá el complejo en un gran estudio de radio durante la semana de la final, con dos programas nacionales en directo desde el hotel.

El viernes 27 de noviembre, de 15:00 a 19:00 horas, Jaime Cantizano conducirá desde Grand Hyatt La Manga Club Por fin, el programa de las tardes de Onda Cero, que acercará a toda España el ambiente previo del torneo y la oferta turística de la Región de Murcia.

Al día siguiente, sábado 28, de 12:00 a 14:00 horas, será el turno de Onda Viajera, que emitirá en directo desde el complejo y pondrá el foco en la oferta turística, gastronómica y cultural de la Costa Cálida.

En el ámbito regional, Más de uno Región de Murcia, con Julián Vigara, se emitirá desde La Manga Club el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre, de 12:20 a 14:00 horas. Los oyentes que lo deseen podrán asistir como público a las emisiones.