Noviembre es el mes del bigote, y la campaña Movember vuelve a poner sobre la mesa el cáncer de próstata, el tumor más diagnosticado entre los hombres en España. Este año se esperan cerca de 35.000 casos nuevos en el país. El urólogo Leandro Reina, del Hospital Universitario Morales Meseguer, ha explicado en Más de uno Murcia de Onda Cero por qué la detección precoz marca la diferencia.

El doctor reconoce que todavía hay muchos hombres que nunca han pasado por la consulta del urólogo. "Sigue pasando más de lo que nos gustaría", admite. Como ejemplo cita una encuesta realizada en la Comunidad Valenciana, según la cual el 34% de los varones no sabía que existe un análisis de sangre, el test PSA, capaz de ayudar a diagnosticar este cáncer. "Nos queda todavía mucho trabajo de concienciación por hacer", señala.

Revisiones desde los 50 años

España no tiene un cribado poblacional del cáncer de próstata como los que existen para otros tumores, con carta en casa incluida. Para el Dr. Reina, eso hace imprescindibles las campañas de hospitales, centros de salud y asociaciones. "Los urólogos tenemos claro que el cribado es fundamental", afirma.

El especialista recomienda ofrecer el análisis de PSA a todos los hombres a partir de los 50 años. La edad baja a los 45 si hay antecedentes familiares de la enfermedad diagnosticada antes de los 60. En los portadores de genes relacionados, como el BRCA, la revisión debe empezar a los 40. La prueba se hace en atención primaria, y si el resultado sale alterado el paciente pasa a urología.

Un tumor que no avisa

"Desgraciadamente, el cáncer de próstata es un cáncer silente", advierte el urólogo. Por eso no conviene esperar a tener síntomas. A la vez, pide no alarmarse ante cualquier molestia, porque a partir de los 50 años la mitad de los hombres tiene problemas al orinar y a partir de los 60 la proporción sube al 60%. "Tener problemas al hacer pipí no significa tener cáncer de próstata", aclara.

Sobre el tacto rectal, la exploración que más reticencias despierta, es tajante. "No duele nada". Algunas escuelas de urología la consideran prescindible, pero él la defiende porque aporta mucha información. "Yo no la quitaría".

Próstata y salud sexual

El urólogo subraya la estrecha relación entre la próstata y la salud sexual (erección, deseo, dolor o eyaculación), ya que comparten muchos factores de riesgo. Por eso pide un PSA a todo hombre que llega a la consulta con problemas sexuales o urinarios. Recuerda también que el estrés y la ansiedad pesan en la pérdida de deseo.

En el caso de la próstata agrandada (hiperplasia benigna), destaca los avances de los fármacos. Tomados durante seis meses, pueden reducir el tamaño de la glándula en torno a un 28%.

El especialista ha sido optimista, "si a alguien le diagnostican este cáncer, no se le debe caer el mundo encima. A los cinco años tenemos un índice de curación del 90%".