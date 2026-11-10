Fuensanta Soria, enfermera: “La diabetes tipo 2 se previene con hábitos, y la alimentación es el primer paso”

La Región de Murcia se suma al Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el próximo 14 de noviembre, con un mensaje claro desde la enfermería. La prevención de la diabetes tipo 2 depende, en gran medida, de los hábitos del día a día. Así lo ha explicado la enfermera especialista en nutrición Fuensanta Soria en Tiempo de nnfermeras, el espacio de Más de uno Murcia (Onda Cero) junto al Colegio de Enfermería.

Soria ha definido la diabetes como "una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por un exceso permanente de glucosa en la sangre". Esa hiperglucemia puede dañar órganos y originar diversas patologías. La enfermera ha advertido de que una alimentación poco saludable, unida a la falta de ejercicio, favorece el sobrepeso y la obesidad, "dos factores de riesgo muy importantes" para desarrollar la enfermedad.

La dieta mediterránea, como referencia

Como pauta general, la experta ha recomendado adoptar patrones alimentarios similares a la dieta mediterránea. Esto implica consumir a diario verduras, hortalizas y frutas enteras, tomar legumbres dos o tres veces por semana y elegir cereales integrales. También conviene priorizar las grasas saludables, como el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos y el pescado azul. Por el contrario, ha aconsejado limitar las carnes rojas y procesadas, entre las que ha incluido los embutidos y el jamón serrano, y optar por las carnes de ave.

Azúcar sí, pero el que no se añade

Soria ha precisado que no es necesario eliminar por completo el azúcar de la dieta, ya que los azúcares naturales de la fruta y la leche no deben confundirse con los añadidos. Sí ha pedido vigilar las bebidas azucaradas, la bollería y los dulces industriales, las harinas y cereales refinados y los alimentos ultraprocesados.

Frente a la idea de que comer bien es complicado o caro, ha propuesto planificar los menús semanales y comprar solo lo necesario. A ello suma priorizar los productos de temporada y de proximidad, recuperar los guisos tradicionales, incorporar sofritos saludables y cocinar en casa con ingredientes sencillos como el arroz, los huevos o el pescado azul.

Sin dietas estrictas, pero con planificación

Las personas que ya conviven con la diabetes no tienen que seguir una dieta muy estricta, según la enfermera, aunque sí deben planificar su alimentación. Entre sus indicaciones figuran controlar las cantidades de hidratos de carbono y elegir sus versiones integrales, preferir la fruta entera a los zumos, evitar los dulces y mantener un peso saludable.

El papel de la enfermería

Soria ha destacado que la educación para la salud es una parte fundamental del trabajo enfermero, que se desarrolla tanto en consulta individual como en talleres grupales. "Nuestra labor educativa no consiste únicamente en informar; también enseñamos, acompañamos y ayudamos a los pacientes", ha afirmado. Las enfermeras enseñan a interpretar los resultados del autocontrol de glucemias y fomentan el cuidado de los pies, la adherencia al tratamiento y el reconocimiento de los síntomas de alarma.

Hábitos y señales de alerta

Además de la alimentación, la experta ha citado como hábitos clave la actividad física programada, evitar el sedentarismo, controlar el peso, reducir el alcohol, no fumar, dormir bien y someterse a revisiones médicas periódicas si existen factores de riesgo. Ha recomendado acudir al centro de salud ante un aumento excesivo de sed o de apetito, la necesidad de orinar con frecuencia, una pérdida de peso inexplicable, heridas que tardan en cicatrizar o infecciones frecuentes. En algunos casos, ha advertido, la situación podría ser peligrosa y habría que llamar al 112.

Falsos mitos

Soria ha desmontado varias creencias erróneas. El azúcar no es el único responsable de la diabetes, ya que se trata de una enfermedad multifactorial en la que intervienen factores genéticos, familiares, la edad y el estilo de vida. Las personas con diabetes sí pueden comer fruta entera, no hay que suprimir los hidratos de carbono sino elegirlos "de calidad" (legumbres y alimentos integrales ricos en fibra) y los productos especiales para diabéticos no siempre son más saludables, porque pueden contener grasas saturadas. Por último, ha recordado que la diabetes tipo 2 puede pasar mucho tiempo sin dar síntomas, por lo que no sentirse mal no significa estar libre de ella.