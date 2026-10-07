La USC ordena inspeccionar los árboles de mayor porte del Campus Sur tras la caída de un ejemplar que provocó daños en el muro de La Esperanza

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha ordenado realizar una inspección de los árboles situados en la zona del Campus Sur después de que un ejemplar de grandes dimensiones cayese durante la madrugada de este miércoles. El suceso no provocó daños personales, aunque sí causó desperfectos en el muro del Hospital de la Esperanza.

El vicerrector de Infraestructuras de la USC, Roberto Bande, confirmó en declaraciones a Onda Cero que ha dado instrucciones al responsable de jardinería para que se revise el arbolado de la zona, especialmente los ejemplares de mayor porte.

«Dinlle orde ó xefe de xardinería que se faga unha inspección desas árbores que estaban na zona e as árbores de porte máis grande», señaló Bande.

El responsable de Infraestructuras explicó que, con la llegada del otoño y de los temporales, el objetivo es anticiparse a posibles situaciones de riesgo. «O primeiro é preservar a integridade das persoas e tamén dos bens do Campus», afirmó, defendiendo que se actúe sobre aquellos ejemplares que puedan presentar algún riesgo.

Según indicó Bande, el árbol que cayó durante la madrugada se encontraba sano.

Un nuevo incidente en una zona próxima a centros escolares

La caída se produjo poco después de las cinco de la mañana, cuando, afortunadamente, no había personas en las inmediaciones, por lo que el suceso no ocasionó daños personales. El ejemplar, sin embargo, provocó daños en el muro del Hospital de la Esperanza.

Se trata además de una zona en la que ya se había producido un episodio similar hace casi dos años. En aquella ocasión, otro árbol de características similares cayó muy cerca y provocó importantes daños en un vehículo que se encontraba estacionado.

Mar Puga, madre del joven propietario del coche afectado entonces, explicó también en Onda Cero que el procedimiento continúa judicializado y que, según asegura, durante todo este tiempo «nadie se puso en contacto con nosotros».

Puga considera que tanto aquel episodio como el ocurrido ahora «pudo haber sido una desgracia», debido a la proximidad de los árboles a centros escolares. En relación con el incidente anterior, recuerda que en aquel momento les habían trasladado que «las raíces del árbol estaban mal».

La USC prevé ahora revisar el arbolado de la zona, con especial atención a los ejemplares de mayor tamaño, ante el inicio del otoño y la llegada de una época marcada habitualmente por episodios de viento y lluvias.