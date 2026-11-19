Una explosión registrada sobre las 01.35 horas de la madrugada ha provocado un incendio que ha destrozado por completo una clínica dental situada en la avenida de Castelao, en el barrio compostelano de Vite.

Fueron los propios vecinos quienes alertaron al 112 Galicia tras escuchar una fuerte detonación. Poco después, comprobaron que una densa columna de humo salía del interior del establecimiento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Santiago, que consiguieron extinguir las llamas. Sin embargo, los daños materiales en el local son muy importantes, posiblemente como consecuencia de la deflagración que precedió al incendio.

Por el momento, se desconocen las causas exactas del suceso. En el interior de la clínica había bombonas, aunque será la investigación la que determine si estuvieron relacionadas con la explosión.

Dos personas trasladadas al hospital

El incidente se saldó sin daños personales de gravedad, aunque los servicios de Urxencias Sanitarias tuvieron que atender a dos hombres, de 64 y 90 años. Ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Clínico de Santiago, al parecer tras sufrir una crisis de ansiedad a raíz de lo ocurrido. Hasta el lugar se movilizaron dos ambulancias asistenciales.

La explosión también afectó a varios vehículos que se encontraban estacionados en la calle. Uno de ellos tuvo que ser retirado por una grúa después de sufrir importantes desperfectos, entre ellos la rotura de las lunas.