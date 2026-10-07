La caída de un árbol de grandes dimensiones obligó a cortar la Avenida das Burgas en Santiago

La caída de un árbol de grandes dimensiones ha obligado a cortar durante la mañana de este miércoles la Avenida das Burgas, en el Campus Sur de Santiago de Compostela.

El árbol cayó frente al Hospital HM La Esperanza, lo que provocó complicaciones en el tráfico coincidiendo con la hora de entrada en los centros educativos situados en las inmediaciones, el CEIP Pío XII y el IES Arcebispo Xelmírez I.

Ante esta situación, la Policía Local estableció desvíos y canalizó la circulación por vías alternativas del Campus Sur para facilitar el tránsito en la zona.

En estos momentos, efectivos de la Policía Local permanecen en el lugar, donde también trabajan una grúa y varios operarios para retirar la madera y las ramas que ocupan la calzada.

No es la primera vez que se registran incidencias similares en este punto. En anteriores episodios de temporal ya se habían producido caídas de árboles en la misma zona.

Fuentes de la USC señalan a Onda Cero que el árbol estaba "sano" y la caída "probablemente" fuese provocado por las lluvias de las últimas horas en Compostela y avanzan que se realizará un estudio de los árboles de grandes dimensiones