El sector agrario representa en torno al 8 por ciento del PIB de Extremadura, una cifra que supone casi el triple de su contribución a escala nacional.

Este dato se recoge en el 'Informe sobre la Agricultura y la Ganadería Extremeñas' presentado este miércoles en Zafra por Fundación Caja Badajoz, en colaboración con Ibercaja.

Cabe destacar que esta publicación se realiza desde 1986 y que, a lo largo de sus casi cuatro décadas de trayectoria, se ha consolidado como una "referencia" para el conocimiento y el análisis de la realidad del sector primario en Extremadura.

El acto ha contado con la presencia del presidente de Fundación Caja Badajoz, Francisco Lamoneda Díaz; el director territorial de Ibercaja en Extremadura, Roberto Ledesma Hernández; el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón, y el secretario general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta, José María Guerrero Pérez.

Asimismo, han participado los coordinadores de esta edición, los profesores de la Universidad de Extremadura Raquel González Blanco, Ramón Sanguino Galván y Francisco Pérez Nevado.

El informe ofrece una visión amplia de la situación económica internacional, nacional y regional, junto con un análisis específico de la agricultura y la ganadería extremeñas.

El documento aborda igualmente la evolución de la ganadería regional y dedica una atención especial a "cuestiones fundamentales" para el futuro del sector, como la producción ecológica, la investigación y la innovación en cultivos estratégicos, la modernización de los sistemas productivos y la sanidad vegetal.

Como parte del acto de presentación, María Eugenia Búrdalo Nogales ha ofrecido la conferencia titulada 'Del campo al liderazgo: juventud, emprendimiento y futuro para el sector agrario', centrada en el papel de los jóvenes, el emprendimiento y el liderazgo como elementos esenciales para impulsar la renovación y el desarrollo del sector agrario.

"Con esta nueva edición, Fundación Caja Badajoz e Ibercaja reafirman su compromiso con Extremadura, apoyando iniciativas que favorecen el conocimiento, la investigación y la difusión de información de interés para uno de los sectores estratégicos de la economía regional", ha destacado en nota de prensa Fundación CB.