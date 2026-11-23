La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha acompañado a once empresas extremeñas en tres ferias internacionales celebradas entre el 15 y el 19 de noviembre en Estados Unidos y Alemania.

Estas citas, según ha informado la Junta en un comunicado, facilitaron a las empresas el contacto con compradores, distribuidores y potenciales socios comerciales, así como la presentación de sus productos y soluciones en mercados internacionales.

En PLMA Chicago, celebrada del 15 al 17 de noviembre, tres empresas extremeñas de los sectores del vino, la aceituna de mesa y las conservas de pescado participaron en el espacio agrupado de Extremadura Avante, ubicado en el pabellón de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

Esta feria, especializada en productos comercializados bajo marca de distribuidor, permitió a los fabricantes presentar su oferta ante responsables de compras de cadenas de distribución de Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, Food Ingredients Europe, celebrada en Frankfurt, contó con la participación de tres empresas extremeñas que presentaron ingredientes deshidratados, ajo y pimentón en un espacio expositivo conjunto. La feria reunió a fabricantes de alimentos y bebidas, responsables de compras y profesionales del desarrollo de producto interesados en incorporar nuevos ingredientes a sus elaboraciones.

La participación de Extremadura contó este año con el primer patrocinio de Alimentos de Extremadura en el certamen, que dio visibilidad a la marca y a los productos extremeños en el recinto.

En Medica, celebrada del 16 al 19 de noviembre en Düsseldorf, cinco empresas extremeñas dispusieron de un espacio para presentar sus soluciones y mantener reuniones con fabricantes y distribuidores de tecnología sanitaria. Extremadura Avante participó por tercer año consecutivo en esta feria, dentro del pabellón organizado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones.

La participación en estas tres ferias internacionales permitió a empresas extremeñas de los sectores agroalimentario y de tecnología sanitaria acceder a espacios especializados, conocer las tendencias y demandas de sus respectivos mercados y establecer contactos comerciales.

El acompañamiento de Extremadura Avante y la organización de espacios conjuntos facilitaron su presencia en estos encuentros y contribuyeron a generar oportunidades de negocio en el exterior.