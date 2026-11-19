El evento 'Sabor Badajoz' reunirá a nueve de los mejores restaurantes extremeños y a destacados productores locales para ofrecer una oferta variada y de máxima calidad abierta a todos los públicos en El Hospital Centro Vivo de la capital pacense del jueves 19 de noviembre hasta el próximo domingo 22.

'Sabor Badajoz' se desarrollará el jueves 19 de 20,00 a 00,00 horas; el viernes 20 y sábado 21 de noviembre de 13,00 a 00,00 horas y el domingo 22 de noviembre de 13,00 a 17,00 horas, con la participación de nueve reconocidos restaurantes extremeños como Daitán, Drómo Badajoz, Moma Experience, Las Croquetas de Fer, Catering Vía de la Plata, Chefalia, Maná, Restaurante Lugaris y Vaova, y con el proveedor regional Luxury Extremadura.

El evento ha sido presentado este miércoles en la Diputación de Badajoz por la diputada provincial Paqui Silva; la organizadora del evento, Cristina Pérez-Sala, y los chefs Javier García, del Restaurante Lugaris Badajoz, y Juanma Salgado, del restaurante Drómo Badajoz.

Durante su intervención, Paqui Silva ha destacado la idoneidad del enclave elegido para acoger esta gran cita culinaria y ha explicado que El Hospital Centro Vivo es un espacio abierto, dinámico y al servicio de la ciudadanía, de manera tal que "pocas ubicaciones podrían representar mejor lo que significa 'Sabor Badajoz'".

También se ha referido a sus patios, sus posibilidades, su ubicación en pleno corazón de la ciudad y su capacidad para reunir a públicos muy diferentes, por lo que ofrece un escenario "inigualable" para una propuesta que combina gastronomía, cultura, convivencia y promoción turística".