Municipios extremeños se suman a una iniciativa estatal para detectar problemas relacionados con el arbolado urbano

Adenex se ha sumado los pasados días 3 y 4 de octubre al Ecomapeo Estatal '¡Aquí falta un árbol!', una iniciativa ciudadana desarrollada en más de 150 municipios de todo el Estado con el objetivo de identificar las principales carencias y problemas relacionados con el arbolado urbano.

En el marco de esta iniciativa, varias personas de Adenex han participado y coordinado la actividad recogiendo la información y, registrando un total de 1.691 alcorques a través de la plataforma habilitada para el Ecomapeo.

En concreto han participado en la región los municipios de Alburquerque, Almendralejo, Mérida, y Los Santos de Maimona, informa en nota de prensa Adenex.

Los primeros resultados obtenidos muestran la existencia de diferentes problemáticas relacionadas tanto con la ausencia de arbolado como con las condiciones en las que se encuentran los ejemplares y sus espacios de plantación.

En concreto, 451 alcorques vacíos, en los que actualmente no existe ningún árbol; 288 alcorques con tocones o árboles secos, que evidencian la pérdida de ejemplares y la necesidad de valorar su reposición; y 952 alcorques con condiciones "asfixiantes", debido a que el espacio disponible para el desarrollo de las raíces resulta insuficiente o se encuentra excesivamente limitado por pavimentos, cemento, resinas u otros elementos.

En total, se han registrado 1.691 alcorques, aportando una primera fotografía de algunas de las necesidades que presenta el arbolado urbano en los ámbitos analizados por Adenex.